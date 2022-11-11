بيلوسى: سعيدة بتواجدى فى شرم الشيخ وcop27 يحتوى نقاشات إيجابية حول المناخ

جدة - نرمين السيد - أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكى، نانسى بيلوسى، اليوم الجمعة، أن مؤتمر المناخ "cop27" ثرى بالنقاشات الإيجابية حول قضية المناخ، معربة عن سعادتها بتواجدها فى القمة بشرم الشيخ.





وقالت نانسى بيلوسى: "إننا نشاهد هنا الجميع مشاركون من كافة أنحاء العالم، لقد حرصت الولايات المتحدة الأمريكية على التواجد هنا لأننا مهتمون بقضية المناخ ومكافحة التغييرات المناخية، ونثق بأن النقاش سويًا سيؤدى إلى نتائج إيجابية" كما أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكى على الاهتمام الذى توليه بلادها بالعلاقات الممتدة مع مصر وما يجمع البلدين من تعاون وتنسيق مشترك فى إطار تعزيز الأمن الاقليمى وتحقيق الاستقرار والرخاء والتنمية.

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