انت الان تتابع خبر بـ6 محافظات .. الأجهزة الأمنية تحكم السطيرة على تجار المخدات والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت الأجهزة الأمنية في العديد من محافظات جمهورية مصر العربية، ضبط كميات كبيرة من الأسلحة الغير مرخصة والمخدرات في 6 محافظات على مدار الأربع والعشرون ساعة الماضية.وأوضحت الأجهزة الأمنية أنه تمكنت بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة عن ضمت كميات من مخدر الحشيش وضبط بعض العناصر الاجرامي في عدد من المحافظات وهي كما يلي :

الإسماعيلية:

عنصر إجرامي بحوزته 60 طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرام- مبلغ مالي– هاتف محمول.

الإسكندرية:

عنصر إجرامي بحوزته عدد من الأقراص المؤثرة لعقار “باركينول”- مبلغ مالي- هاتف محمول.

البحيرة:

عنصر إجرامي بحوزته كمية من مخدر الهيروين- مبلغ مالي- هاتف محمول.

الشرقية:

عنصرين إجراميين وبحوزتهما 4 أسطوانات من مخدر الهيروين وزنت كيلو جرام- مبلغ مالي – 2 هاتف محمول- 2 سلاح أبيض.

الدقهلية:

عنصرين إجراميين وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالي– هاتف محمول.

منطقة السحر والجمال:

عنصرين إجراميين وبحوزتهما كمية من مخدرى الحشيش والبانجو – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول