أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة 11 نوفمبر .. اعرف مصير منطقتك من هنا

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رياض - احمد صلاح - أصدر مركز الإنذار المبكر بمخاطر الطقس، التابع لهيئة الأرصاد الجوية، بيان هام ظهر اليوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر 2022 ، حيث حدد فيه أماكن سقوط الأمطار اليوم على مناطق جمهورية مصر العربية.وأشار مركز الإنذار المبكر، أن درجات الحرارة سوف تواصل في الانخفاض غداً السبت على جميع أنحاء الجمهورية وذلك بفعل التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد في الفترة الحالية بسبب المنخفض الجوي في البحر المتوسط.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة 11 نوفمبر: