COP27.. شكرى يؤكد لرئيسة النواب الأمريكى موقف مصر الثابت من سد النهضة (صور)

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وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى حرص خلال الاجتماع على التأكيد على الطبيعة الاستراتيجية للعلاقات بين مصر والولايات المتحدة، والتعاون المتميز الذى يجمعهما فى شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
ومن جانبها، أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكى على الاهتمام الذى توليه الولايات المتحدة لعلاقتها الممتدة مع مصر وما يجمعهما من تعاون وتنسيق مشترك فى إطار تعزيز الأمن الاقليمى وتحقيق الاستقرار والرخاء والتنمية.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن أعضاء الوفد الأمريكى حرصوا على التعرف على الموقف المصرى إزاء العديد من القضايا، وفى مقدمتها قضايا تغير المناخ، بما فى ذلك توفير تمويل المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار وحماية المجتمعات الأكثر تأثراً بتغير المناخ والحفاظ على البحار والسواحل.
وفى هذا الإطار، أكد شكرى على حرص الرئاسة المصرية لـ COP27 على الاستماع لوجهات نظر مختلف الأطراف حول الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر، وتقريب وجهات النظر، موضحاً حرصه على تحقيق التوازن بين الطموحات والآمال المنشودة، وبين السياق الدولى الحالى وما يفرضه من تحديات، وذلك من أجل التوصل لنتائج قابلة للتنفيذ تعزز من عمل المناخ بمختلف جوانبه.
واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته، كاشفاً أن الاجتماع تضمن نقاشاً مطولاً حول موضوعات المياه وقضية سد النهضة، حيث استعرض وزير الخارجية الجهود المتعددة للدولة المصرية فى مجال الحفاظ على مواردها المائية.
كما أكد على الموقف المصرى الداعى للتوصل لاتفاق قانونى ملزم حول قواعد وملء وتشغيل السد يحفظ مصالح الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، مؤكداً على ضرورة توفر الإرادة السياسية الحقيقية لدى الجانب الإثيوبى للتوصل إلى الاتفاق المطلوب.
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