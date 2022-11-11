لعدم وقف المستحقات.. توجيه عاجل من التضامن لأسر تكافل وكرامة

ويشمل ذلك أسر تكافل وكرامة، ومستفيدى المعاشات، والحاصلين على مشروعات متناهية الصغر، والرائدات الريفيات، وجارى استخراجها أيضاً لأبناء مصر فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبصفة خاصة من هم فى مرحلة الرعاية اللاحقة.
وأهابت الوزارة بأسر تكافل وكرامة بالتوجه إلى مكاتب الوحدات الاجتماعية بكافة المحافظات لاستلام بطاقات "ميزة" وتسليم البطاقات القديمة، حتى لا يتعرضوا لوقف مستحقاتهم بدءًا من شهر يناير 2023 بعد وقف التعامل بالبطاقات القديمة تماماً واستخدام فقط بطاقات "ميزة".
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه عقب توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تنفيذ حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية، زاد عدد المستفيدين ليبلغ 5,2 مليون أسرة يتم تمويل 4,6 مليون أسرة من موازنة الدولة، ويتم التنسيق مع التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الذى يتحمل تكاليف 600 ألف أسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الداعمة لأنشطة الدعم النقدى تحت مظلة برامج الحماية الاجتماعية.
جدير بالذكر أن الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى المشروط "تكافل وكرامة" تبدأ صرف مستحقاتها فى يوم 15 من كل شهر بما يشمل حاملى بطاقات «ميزة» البنكية، حيث يُتاح لهم الصرف من ماكينات الهيئة القومية للبريد المصرى، أو ماكينات الصراف الآلى من البنوك، كما يمكنهم إجراء الدفع الإلكترونى وجميع المعاملات الحكومية والمشتريات.
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