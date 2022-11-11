COP27.. وزارة الطيران تشارك فى جلسة الإيكاو لبحث الوصول للهدف الصفرى

جدة - نرمين السيد - شاركت وزارة الطيران المدنى فى الجلسة التى عقدتها المنظمة الدولية للطيران المدنى "الإيكاو" خلال فعاليات قمة المناخ فى شرم الشيخ، وذلك فى ضوء مشاركة وزارة الطيران المدنى فى فعاليات قمة المناخ COP27 وبحضور الفريق محمد عباس وزير الطيران المدنى، وعدد من الدول الأعضاء بالإيكاو، وممثلى صناعة الطيران.





وخلال الجلسة تم استعراض ما توصلت إليه الجمعية العمومية (41) للإيكاو التى أقيمت فى مونتريال أكتوبر الماضى من اتفاق تاريخى بشأن تحقيق هدف عالمى طموح للطيران الدولى يتمثل فى "صافى انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050" وحماية بيئة الطيران الدولى.

واستعرضت جين هوبى بالأمانة العامة للإيكاو أبرز الجهود التى قامت بها المنظمة الدولية للطيران المدنى فى قضايا البيئة والتغيرات المناخية، مشيرة إلى أن القرارات الصادرة عن الإيكاو تسعى إلى تحقيق التعاون والتكامل مع الدول الأعضاء لتنفيذ الهدف الطموح وهو صفر انبعاثات كربونية دون تحميل الدول الأعضاء الأعباء على دول فرادى.

وعن الجانب المصرى أشار المهندس عبد الغفار السيد، مدير عام بسلطة الطيران المدنى، ونائب رئيس لجنة حماية البيئة بالإيكاو إلى أن الهدف "الصفرى" الطموح فى صناعة الطيران يجب أن يقابله آليات للتنفيذ وتوفير الموارد المالية من خلال الجهات العالمية المانحة، ونقل التكنولوجيا والتدريب.

كما تم عرض تجربة مصر فى تفعيل اللجنة القومية العليا لرصد الانبعاثات الكربونية قائلاً: "إنه يجب على الدول أن تنتج وليس عليها أن تشترى بما يتماشى مع الهدف الطموح وإمكانيات الدول".

من جانبهم أعرب ممثلو صناعة الطيران عن ترحيبهم بتحقيق الهدف المتمثل فى النمو المحايد للكربون وتنفيذ خطة كورسيا لخفض الانبعاثات وفقاً للجدول الزمنى المحدد بالإضافة إلى استخدام وقود الطيران المستدام.

كما طرحت الدكتورة أميرة السيد مستشار البيئة بوزارة الطيران المدنى، أهمية وجود آليات لاستخدام الوقود المستدام باعتباره أحد التحديات الكبيرة التى تحتاج تكنولوجيا متقدمة وتكاليف عالية ودعم دولى، وتسائلت عن تحمل الدول وبخاصة النامية التزامات وأعباء جديدة فى شكل شهادات كربونية وصولا إلى الهدف "الصفرى" الطموح.