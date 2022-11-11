وفد الكاثوليكية يلتقى ممثلى منظمتى الأغذية والصحة العالمية بؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - التقى اليوم وفد الكنيسة الكاثوليكية المشارك فى مؤتمر المناخ كوب 27، ممثلى منظمتى الأغذية والزراعة، والصحة العالمية، ومقرات بعض الدول الإفريقية، وذلك بمقر المنطقة الزرقاء، بشرم الشيخ.





بحضور غبطة الكاردينال فريدولين بيسونجو، رئيس أساقفة كينشاسا، ورئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك بإفريقيا، ونيافة الأنبا توماس عدلى، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبنى سويف للأقباط الكاثوليك.

جاء اللقاء على هامش مشاركة الكنيسة الكاثوليكية فى مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ كوب 27، والذى يقام حاليًا بمدينة السلام، شرم الشيخ، فى الفترة من السادس، وحتى الثامن عشر من الشهر الجارى.

وفى كلمته، تحدث غبطة الكاردينال بيسونجو حول "Coronvia"، والتى تعنى تعزيز الزراعة على مستوى العالم، بهدف مساعدة المزارعين المحليين البسطاء فى الحفاظ على البيئة، كما أشار غبطته إلى أهمية الدور، الذى تلعبه منظمة الأغذية والزراعة العالمية، لخلق بيئة أقل تلوثًا، وملائمة للعيش، وذلك من خلال الزراعة.

وتحدث رئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك بإفريقيا أيضًا حول "رسالة كن مسبحًا"، التى أطلقها قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية فى العالم عام 2015، عن البيئة.

واستشهد غبطته أيضًا بحكمة يوسف الصديق فى العهد القديم، وكيف حمى شعب مصر من المجاعة من خلال استغلاله الجيد للبيئة، وثرواتها.

الجدير بالذكر أن نيافة الأنبا توماس عدلى، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبنى سويف للأقباط الكاثوليك، سيترأس مساء اليوم، قداسًا قبطيًا، ببازيليك العذراء سيدة السلام، بشرم الشيخ، بمشاركة غبطة الكاردينال بيسونجو، رئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك بإفريقيا، والمطران نيقولاس هنرى، السفير البابوى بمصر، وسيادة المطران كلاوديو لوراتى، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب إرميا نشأت، راعى البازيليك، وعدد من الشخصيات الكاثوليكية الأخرى.