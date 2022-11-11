الأوقاف تنفى غلق المساجد فى صلاة الجمعة: إقبال كبير من المصلين (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن ما يتداوله البعض من غلق المساجد فى وجه المصلين، سواء لأداء صلاة الجمعة، أو أى فرض من الصلوات الخمس، غير صحيح على الإطلاق.





وقال عبد العزيز، فى تصريحات صحفية، إن أئمة المساجد أدوا صلاة الجمعة اليوم وسط إقبال من المصلين بشكل طبيعى، ولم يتم منع الصلاة فى أى مسجد بجميع المحافظات. من جانبه قال الوزير الدكتور محمد مختار جمعة، إن أئمة الأوقاف رجال عظام على درب الوطنية.. تحية لهم.

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