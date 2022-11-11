انت الان تتابع خبر تأجيل امتحانات شهر نوفمبر .. التعليم تصدر قرار النهائي في هذا الشأن والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني علي لسان المتحدث الرسمي لها شادى عبدالله زلطة، حقيقة المنشور الذي تم تداوله خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل.وأوضح زلظة في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر 2022 أنه أن ما يتم تداوله ليس له أساس على أرض الواقع وأنه مجرد إشاعات، مؤكد على أن امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل بداية من الفصل الرابع الابتدائي حتي الصف الثاني الثانوي العام في العام الدارسي الحالي 2022-2023 موجود وأنه لم يتم إلغائها وسوف يتم إجرائه في الموعد المحدد له.

وطالب المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم بعدم أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء الشائعات والحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط.