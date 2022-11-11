صحيفة هندية: المحطة الشمسية تضع مصر فى طليعة إنتاج الطاقة المتجددة

جدة - نرمين السيد - ونقلت الصحيفة عن الخبير فى مؤسسة تشاتام هاوس ومقرها لندن، كريم الجندى، قوله إن مصر تستفيد حاليا من مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 10٪، حسب تقديراته بناء على بيانات حكومية وذلك نظرا لقلة الطلب على الطاقة الشمسية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تدفق الغاز الطبيعى، وذلك بفضل الاكتشافات الجديدة للغاز المصرى فى البحر الأبيض المتوسط.

وكشفت الحكومة المصرية عن بعض التفاصيل حول كيفية تنفيذ أو تمويل رؤية 2035 ومن المرجح أن يلعب الاستثمار الأجنبى دورًا كبيرًا، حيث تتطلع البلدان فى أوروبا جنوبًا للحصول على الطاقة الشمسية.

وأشارت الصحيفة الهندية إلى أنه تم تصميم محطة الطاقة الشمسية المصرية لتنمو مع زيادة الطلب على الطاقة الشمسية.

وتقول هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر أن بنبان خفضت بالفعل إنتاج البلاد السنوى من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة ومقرها دبى، من خلال الاستفادة بشكل أفضل من الامتدادات والسواحل الشاسعة لمصر فإنها قادرة على توليد أكثر من نصف احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.