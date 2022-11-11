جدة - نرمين السيد - كلف اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبو زيد، بمتابعة موقف الحالات غير القانونية التى يجرى رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، سواء مخالفات بناء عشوائى، أو تعدى على الأراضى الزراعية، وأراضى أملاك الدولة، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية للتعامل الفورى معها.





وتنفيذا لتكليفات المحافظ، عقد نائب محافظ المنيا اجتماعا، بحضور اللواء محمد عقل السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمود عبد الله مدير إدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة، وعدد من نواب رؤساء المراكز، ورؤساء القرى ورؤساء أقسام التنظيم، ورؤساء وحدات المتغيرات المكانية على مستوى عدد من الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، والتى تلاحظ تزايد أعداد المتغيرات المكانية المخالفة بها. شدد نائب المحافظ على إزالة جميع الحالات المخالفة الجديدة فى المهد مع المتابعة والرصد اليومى للمتغيرات المكانية (غير القانونية) من جميع جهات الولاية بالتنسيق مع الوحدة المحلية، والجهات الأمنية. وأوضح نائب المحافظ أن كل حالة يتم فحصها بدقة شديدة وليس هناك أى مجال للتلاعب، لافتاً إلى أن فنيى التنظيم والمتغيرات ورؤساء القرى مسؤولون عن تنفيذ القانون وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وسرعة إصدار قرارات الإزالة للمخالفات حتى يتسنى السيطرة عليها فور وقوعها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ المنيا يكلف بمتابعة منظومة المتغيرات المكانية لرصد مخالفات البناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.