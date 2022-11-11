انت الان تتابع خبر تأجيل اختبارات نوفمبر لصفوف النقل.. التعليم كشفت الحقيقة للطلاب وأولياء الأمور والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شادي عبد الله زلطة، بالكشف عن حقيقة تأجيل اختبارات نوفمبر لصفوف النقل 2022/2023، وهي من أبرز الأشياء التي يبحث عنها جميع الطلاب في الوقت الحالي وأولياء أمورهم.

نظام تقييم صفوف النقل

ونفي زلطة كل ما انتشر حول إلغاء امتحانات شهر نوفمبر لكل صفوف النقل، والتأكيد على أن الامتحانات ما زالت قائمة كما هي وتسير طبيعية، وأيضاً نفت الوزارة ما انتشر حول إلغاء النجاح والرسوب في الصفين الرابع والخامس، وأنه سوف يتم تقسيم الطلاب في هذه الصفوف بشكل طبيعي طبقاً للكثير من الضوابط.

الدرجة النهائية تكون مقابل 100 درجة، وذلك على أن يتم تخصيص 60 درجة للاختبارات، 35 درجة للمهام الأدائية و5 درجات خاصة بالالتزام والمواظبة على الحضور.

– الاختبار الأول يستهدف أجزاء المقرر التي تم تدريسها في أول شهر دراسي.

– الاختبار الثاني يستهدف الأجزاء التي تم تدريسها في الشهر الثاني.

– الاختبار النهائي يعقد في نهاية كل فصل دراسي، مستدفًا قياس نواتج التعلم الخاصة بكل فصل دراسي، على أن يحصل الطالب في نهاية الفصل الدراسي على مجموع الدرجات الثلاث.