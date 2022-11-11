محافظ طوكيو تزور المتحف القومى للحضارة خلال مشاركتها فى قمة المناخ.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 نوفمبر 2022 01:29 مساءً - استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، يوريكو كويكى محافظ طوكيو، والوفد المرافق لها، حيث كان فى استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف، وفيروز فكرى نائب الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل.

محافظ طوكيو تشاهد القطع الأثرية بمتحف الحضارة

وتأتى هذه الزيارة على هامش تواجدها في مصر للمشاركة فى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ Cop27 والمنعقد حاليًا بمدينة شرم الشيخ.

يوريكو كويكى محافظ طوكيو خلال زيارتها للمتحف القومي للحضارة

واصطحب الدكتور أحمد غنيم، الضيوف في جولة تعريفية لقاعات المتحف المختلفة، حدثهم خلالها عن تاريخ إنشاء المتحف، واختيار الموقع الحالى فى منطقة الفسطاط، لما يحمله هذا المكان من دلالات وشواهد على تعاقب الحضارات على أرض مصر.

سيد أبو الفضل المشرف على قاعة العرض المركزي يشرح لمحافظ طوكيو

كما رافقهم سيد أبو الفضل المشرف على قاعة العرض المركزي وقاعة المومياوات الملكية، في جولة أثرية قدم خلالها شرحًا تفصيليًا عن المقتنيات الأثرية الفريدة للمتحف والتسلسل التاريخي لها، وسيناريو العرض المتحفي.

يوريكو كويكى محافظ طوكيو تسجل كلمة بدفتر زيارات المتحف القومي للحضارة

وفى نهاية الزيارة، تبادل الطرفان الهدايا التذكارية، كما حرصت يوريكو كويكى على تسجيل كلمة بدفتر الزيارات، أعربت خلالها عن إعجابها الشديد بالمتحف ومقتنياته الفريدة، وطرق العرض المتحفي الحديثة، وبالغ تقديرها لهذا الصرح العظيم.

رئيس المتحف القومي للحضارة يهدي محافظ طوكيو هدية تذكارية

يوريكو كويكى محافظ طوكيو وأحمد غنيم رئيس المتحف

يوريكو كويكى محافظ طوكيو والوفد المرافق لها

أحمد غنيم رئيس المتحف يشرح لمحافظ طوكيو