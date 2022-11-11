ساديو ماني على رأس قائمة منتخب السنغال فى كأس العالم قطر 2022

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 نوفمبر 2022 01:29 مساءً - أعلن السنغالي، أليو سيسيه، المدير الفني لمنتخب السنغال، قائمة تضم 26 لاعبًا استعدادا لخوض غمار منافسات كأس العالم قطر 2022، وجاء على رأسهم ساديو ماني نجم بايرن ميونخ الألماني.

وتواجد ساديو ماني في قائمة السنغال رغم الأناء التي ترددت مؤخرا أنه سيكون خارج الحسابات في المشاركة بمونديال قطر على خلفية إصابته في مباراة بايرن ميونخ وفيردر بريمن الأخيرة في الدوري الألماني.

وجاءت قائمة منتخب السنغال المستدعاة في كأس العالم قطر 2022 على النحو التالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي (تشيلسي)، ألفريد جوميس (ستاد رين)، سيني دينج (كوينز بارك رينجرز).

خط الدفاع: كاليدو كوليبالي (تشيلسي)، عبدو ديالو (لايبزيج)، يوسف سابالي (ريال بيتيس)، فورميس ميندي (أماينز)، فودي بالو توريه (ميلان)، بابي سيسيه (أولمبياكوس)، إسماعيل جاكوبس (موناكو).

خط الوسط: إدريسا جانا جايي (إيفرتون)، بابي مطر سار (توتنهام)، نامبليس ميندي (ليستر سيتي)، بابي جايي (مارسيليا)، كيربن دياتا (موناكو)، شيخو كوياتيه (نوتينجهام فورست)، مصطفى نامي (بافوس)، مامادو لوم نداي (ريدينج).

خط الهجوم: ساديو ماني (بايرن ميونخ)، إسماعيلا سار (واتفورد)، بامبا ديانج (مارسيليا)، كيتا بالدي (سبارتك موسكو)، فامارا ديادهيو (ألانيا سبور)، إلمان ندايي (شيفيلد يونايتد)، بولاي ديا (ساليرنتينا)، نيكولاس جاكسون (فياريال).

الاتحاد السنغالى، متفائل بمشاركة ساديو مانى فى كأس العالم 2022، والتى تستضيفها قطر فى الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، وذلك على الرغم من الإصابة التى تعرض لها الثلاثاء الماضي.

وغادر مانى مواجهة فريقه الثلاثاء مع فيردر بريمن، متأثرا بإصابته، بعد مرور 20 دقيقة على بدايتها، ودخل بدلا منه ليروى سانى.

ويخوض المنتخب السنغالى نهائيات مونديال قطر، ضمن منتخبات المجموعة الأولى، مع كل من قطر، هولندا والإكوادور.

قائمة السنغال