محمد صلاح ينضم مع المنتخب 14 نوفمبر استعدادا لمواجهة بلجيكا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 نوفمبر 2022 01:29 مساءً - ينضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى لمعسكر منتخب مصر فى الكويت يوم 14 نوفمبر الجارى، استعدادا للمباراة الودية المرتقبة أمام بلجيكا يوم 18 من نفس الشهر.

ويرتبط محمد صلاح بمباراة بالدورى الإنجليزى مع ساثهامتون يوم 12 نوفمبر الجارى، على أن ينضم بعدها لمنتخب مصر.

من ناحية أخرى، كشف البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، أنه يتقبل النقد فى اختيارات اللاعبين، قائلا: "أتقبل النقد لكن لن أتقبل فكرة انتقاد طريقة عملى واحترافيتى، لقد قمت بالعمل فى أكبر الأندية العالمية".

وأوضح روى فيتوريا، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، أنه لم يستلم أى تقارير طبية عن اللاعب محمود متولى عقب انضمامه إلى منتخب مصر من الأهلى، حيث شارك اللاعب فى التدريب الأول لمنتخب مصر لمدة 12 دقيقة ثم غادر المران عقب شعوره بالألم.

وواصل فيتوريا: "لم أعلم أن متولى يحتاج برنامجا تدريبيا معينا، رغم أنه كان هناك استفسار منى بشكل شخصى عن اللاعب عقب خروجه بالدقيقة 61 بمباراة الأهلى الأخيرة من عمر بطولة الدورى المصرى للاطمئان عليه، وهذا الأمر تم أيضا على اللاعب ياسر إبراهيم الذى تم أبلغنا بإجهاد اللاعب بسبب رفع الحمل البدنى له".