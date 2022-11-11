محافظ الجيزة يكرم أصحاب المشروعات المتميزة والخضراء الذكية (صور)

جدة - نرمين السيد - تصريحات المحافظ جاءت خلال فعالية تكريم أصحاب المشروعات الفائزة والمتميزة ضمن مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالجيزة بحضور الدكتورة هند عبد الحليم نائب المحافظ ومقرر اللجنة التنفيذية واللواء علاء بدران السكرتير العام وأعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الذين أشرفوا على تقييم المشروعات المشاركة من المحافظة بالمبادرة التى تقام تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى إطار استضافة مصر لمؤتمر المناخ 2022م.

وأضاف أحمد راشد، أن الدولة المصرية حققت على مدار السنوات القليلة الماضية إنجازات ملحوظة على مستوى دعم الشباب ومشروعاتهم .

وأشار إلى أن المحافظة تدعم تحويل الأفكار البسيطة والمميزة إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع مؤكدًا الحرص على التطبيق العملى للمشروعات المقدمة بالمبادرة لدعم أهداف الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة موجهاً الأجهزة التنفيذية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وشركاء المجتمع والجهات المعنية بضرورة التكاتف من أجل تنفيذ مشروعات المبادرة على أرض الواقع مما يسهم فى تنمية المجتمع.

وأثنى المحافظ على جهود اللجنة التنفيذية، والتى بدأت منذ صدور قرار رئاسة الوزراء 2738 لسـنة 2022 بشـأن الإطار التنظيمى للمبادرة التى أشرفت عليها وزارة التخطيط، حيث قامت اللجنة بالإعلان عن المبادرة وفئات المشروعات المندرجة تحتها، مروراً بالمتابعة المستمرة لأصحاب المشروعات المقدمة ومناقشتهم لاختيار المشروعات المستوفية للشروط ورفعها وتسجيلها على المنصة المخصصة لذلك، انتهاء بالتقييم ثم الإعلان عن المشروعات الفائزة.

وشهدت الفاعلية تكريم أصحاب مشروعات المركز الثانى والثالث من الفئات الستة للمبادرة وهم محمود عبد الغنى محمود عن مشروع منتجات يدوية من المخلفات الزراعية والجريد وأشجار النخيل ، ورحاب مصطفى محمد عن مشروع مبادرة عيشيها صح أنتى قدها ، وسلمى مصطفى أحمد عن مشروع اعادة تدوير المخلفات ونيفين محمود بدر عن مشروع كيوا، ومحمد محمود محمود عن مشروع التنمية الزراعية الرقمية المستدامة وهايدى حسن الجندى (فئة الشركات الناشئة)، ثريا رافت يوسف عن مشروع تخضير الصحراء وزراعة مليون شجرة، وفاطمة أيمن حسن عن مشروع المرأة والتنمية المستدامة.

كما شهدت الفاعلية تكريم أصحاب المشروعات المتميزة للأطفال المبدعين بمدارس الجيزة وهم: "الطالب أنس أحمد عبد النبى بالصف الثالث الإعدادى بمدرسة 25 يناير الرسمية لغات عن مشروع روبوت الفحم الحيوى، والطالبة مروة سليمان مصطفى بمدرسة الشهيد أسامة أحمد محمد الثانوية عن مشروع الكيمياء الخضراء، والطالب أحمد محمد أحمد بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية عن مشروع روبوت عن الرى وتوفير المياه ، وأحمد محمد الصاوى بمدرسة السعيدية الثانوية العسكرية عن مشروع البصمة الكربونية لوسائل النقل والمواصلات.

وتكريم رعاة المبادرة والمشروعات الفائزة بالمحافظة وهم النائبة صبورة محمد عضو مجلس النواب، والدكتورة أمال إسماعيل عثمان مقرر مناوب المجلس القومى للمرأة، والدكتورة أسماء أحمد عبد الحكيم عضو المجلس القومى للمرأة.

وتكريم أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة وهم المهندس وجدى عبد الجواد ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتورة ماجدة محمود عبد الجليل مقرر المجلس القومى للمرأة بالجيزة ، والأستاذ حسام أمين أحمد ممثل وزارة البيئة، والدكتورة دينا محمد يسرى ممثل وزارة التخطيط، والدكتورة نجلاء فتحى عبد الظاهر مدير ادارة شئون البيئة بمحافظة الجيزة وأميرة أحمد داود وسها أحمد دسوقى من العاملين بالديوان العام.

وكانت محافظة الجيزة قد قامت باختيار مشروع شجرة بيتنا ليكون سفيراً للمحافظة من المشروعات المشاركة فى المسابقة بالإضافة إلى فوز 6 مشروعات ضمن فئات المبادرة حيث ضمت من فئه المشروعات الفائزة كبيرة الحجم المشروع المقدم من المهندس أمير ابراهيم بشركة اوراسكوم والخاص بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحى أبورواش.

ومن المشروعات متوسطة الحجم المشروع المقدم من شركة اورجانيك فوود اندسترى بمشروع فودى فارم للأمن الغذائى، ومن المشروعات المحلية الصغيرة "حياة كريمة" المقدم من أحمد عبد الفتاح Rabbit، ومن المشروعات المجتمعية الغير هادفة للربح المقدم من اسلام عبد الخالق أبو بكر مدرسة صن الدولية للغات وهو إعادة استخدام النفايات فى الأنشطة التعليمية، ومن المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيرات المناخ المشروع المقدم من سعيدة محمود حسين جمعية الرائدات والمثقفات المصرية للتنمية بمشروع فيد واستفيد.