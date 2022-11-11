- 1/2
- 2/2
جاء ذلك على هامش مشاركة الكنيسة الكاثوليكية فى مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ كوب 27، والذى يقام حاليًا بمدينة السلام، شرم الشيخ، فى الفترة من السادس، وحتى الثامن عشر من نوفمبر الجارى.
ويترأس غبطة الكاردينال فريدولين بيسونجو، رئيس أساقفة كينشاسا، ورئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك بإفريقيا، صلاة القداس الإلهى، صباح الأحد المقبل، بالطقس اللاتينى، باللغات الفرنسية، والإنجليزية، والإيطالية، وذلك ببازيليك العذراء سيدة السلام، بشرم الشيخ.
ويشارك فى الصلاة الإلهية أيضًا سيادة المطران نيقولاس هنرى، السفير البابوى بمصر، ونيافة الأنبا توماس عدلى، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبنى سويف للأقباط الكاثوليك، وسيادة المطران كلاوديو لوراتى، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والعلمانيين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مطران الكنيسة اللاتينية يترأس القداس الإلهى بشرم الشيخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.