مطران الكنيسة اللاتينية يترأس القداس الإلهى بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - ترأس المطران كلاوديو لوراتى، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، صلاة القداس الإلهى بالطقس اللاتينى باللغة الإيطالية، وذلك ببازيليك العذراء سيدة السلام، بشرم الشيخ، بمشاركة الأب إرميا نشأت، راعى الكنيسة.





جاء ذلك على هامش مشاركة الكنيسة الكاثوليكية فى مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ كوب 27، والذى يقام حاليًا بمدينة السلام، شرم الشيخ، فى الفترة من السادس، وحتى الثامن عشر من نوفمبر الجارى.

ويترأس غبطة الكاردينال فريدولين بيسونجو، رئيس أساقفة كينشاسا، ورئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك بإفريقيا، صلاة القداس الإلهى، صباح الأحد المقبل، بالطقس اللاتينى، باللغات الفرنسية، والإنجليزية، والإيطالية، وذلك ببازيليك العذراء سيدة السلام، بشرم الشيخ.

ويشارك فى الصلاة الإلهية أيضًا سيادة المطران نيقولاس هنرى، السفير البابوى بمصر، ونيافة الأنبا توماس عدلى، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبنى سويف للأقباط الكاثوليك، وسيادة المطران كلاوديو لوراتى، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وعدد من الآباء الكهنة، والعلمانيين.