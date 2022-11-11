تعرف علي موعد انضمام المحترفين لمعسكر منتخب مصر استعدادا لودية بلجيكا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 نوفمبر 2022 12:30 مساءً - انضم محمود تريزيجيه لاعب طرابزون التركى لمعسكر منتخب مصر أمس استعدادا لمواجهة بلجيكا وديا يوم 18 نوفمبر الجارى بالكويت ، على أن ينضم باقي المحترفين في الخارج للمعسكر في الكويت.

وينضم محمد صلاح يوم 14 نوفمبر الجاري للمعسكر ، على أن يصل باقي المحترفين يومي 14 و15 وهم محمد النني وعمر مرموش ومصطفي محمد وأحمد حسن كوكا وأحمد حجازي ، بجانب طارق حامد حال التأكد من جاهزيته.

من ناحية أخري، كشف البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه يتقبل النقد في اختيارات اللاعبين، قائلا: "أتقبل النقد لكن لن أتقبل فكرة انتقاد طريقة عملى واحترافيتى، لقد قمت بالعمل فى أكبر الأندية العالمية".

وأوضح روى فيتوريا خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، أنه لم يستلم أى تقارير طبية عن اللاعب محمود متولى عقب انضمامه إلى منتخب مصر من الأهلي، حيث شارك اللاعب في التدريب الأول لمنتخب مصر لمدة 12 دقيقة ثم غادر المران عقب شعوره بالألم.

وواصل فيتوريا: "لم أعلم أن متولى يحتاج برنامجا تدريبيا معينا، رغم أنه كان هناك استفسار منى بشكل شخصى عن اللاعب عقب خروجه بالدقيقة 61 بمباراة الأهلى الأخيرة من عمر بطولة الدورى المصرى للاطمئان عليه، وهذا الأمر تم أيضا على اللاعب ياسر إبراهيم الذى تم أبلغنا بإجهاد اللاعب بسبب رفع الحمل البدنى له".