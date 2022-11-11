وزير الخارجية رئيس مؤتمر COP27 يستقبل "ألوك شارما" رئيس الدورة 26 للمؤتمر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 نوفمبر 2022 12:30 مساءً - استقبل سامح شكرى وزير الخارجية رئيس مؤتمر COP27، اليوم الجمعة، ألوك شارما رئيس الدورة 26 للمؤتمر، والذى عقد العام الماضي بمدينة جلاسجو.

وأشار السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان له بأن "شارما" أعرب عن خالص تمنياته لنجاح الدورة الحالية للمؤتمر، حيث أن نجاح COP27 يمثل نجاحاً لجميع الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي.

وحرص المسئول البريطاني في هذا الإطار على الاستماع لتقييم الوزير شكري لعدد من الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر، ومنها حشد التمويل وتعزيز اجراءات التكيُف وتخفيف تداعيات تغير المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار.

وأضاف السفير أبو زيد، أن "شارما" أبرز كذلك التزام بلاده بما سبق وأن اعلنت عنه من تعهدات في مجال المناخ، واعتزامها الاعلان عن تعهدات والتزامات جديدة تعزز من اسهاماتها في مجال عمل المناخ الدولي، منوهاً في هذا السياق بإعلان رئيس الوزراء البريطاني عن مضاعفة التمويل المخصص من جانبها لتعزيز التكيُف مع تغير المناخ بمقدار 3 أضعاف بحلول عام 2025.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى إعراب وزير الخارجية عن التقدير لجهود الرئاسة البريطانية السابقة للمؤتمر، موضحاً أنه بصفته الرئيس الحالي للمؤتمر فإنه حريص على الاستماع والتشاور مع كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي للتعرف على مواقفها والاطلاع على شواغلها، بما يسهم في تقريب المواقف وتحقيق التوافق.