الجالية المصرية بأمريكا: لدينا استياء من ازداوجية الغرب تجاه مصر

وأضاف نشأت زنفل، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر قناة "dmc" الفضائية، صباح اليوم الجمعة: "لما بيحصل انتهاك هنا لأى قانون، أو حتى تحريض على قتل فرد واحد، يتعرض المحرض للحبس فترة تزيد عن 15 سنة، ويكون هذا شكل قانون، أما عندما يحرض شخص على قتل أولادنا وأخواتنا وأهالينا من الشرطة المصرية والجيش المصرى، نجد أن دول واقفة بتدعمه، وبتحاول انها تطلعه وتضغط على القضاء المصرى اللى هو له استقلالية خاصة فى كل العالم".
واستطرد مؤكدًا أن هذه الدول تريد أن تقول للعالم أنها تستطيع إخراج هذا المحرض على القتل من السجن وتسفيره خارج مصر، مشددًا على أن ذلك "اودواجية فى المعايير غير مقبول".
وتابع: "لا نقبل أن يتدخل أحدا فى الشأن المصرى، احنا شعب وعندنا دستور وقانون، والقانون المصرى له صلاحياته، والقضاء المصرى له صلاحياته وله معاييره، ولدينا قوانين تناسب الشعب وتناسب مجتمعنا".
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