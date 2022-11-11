الخارجية الأمريكية لـ دوت الخليج : «cop27» أهم مؤتمر للمناخ فى التاريخ «فيديو»

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث الإقليمى باسم وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرج، إن مؤتمر المناخ Cop27، المنعقد، فى مدينة بشرم الشيخ، هو أهم مؤتمر للمناخ فى التاريخ، لوصوله لنقطة تحول، فكل مؤتمرات المناخ السابقة كانت تخرج بتخطيط وخطابات، ولكن الآن وصلنا لوقت التنفيذ.





أضاف وربيرج - فى تصريحات خاصة لـ دوت الخليج - أنه شاهد مشاركة 40 ألف شخص من كل أنحاء العالم، فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وسمع كل لغات العالم من الصحفيين الذين يغطون المؤتمر، والمشاركين من المجتمع المدنى وشركات القطاع الخاص من جميع أنحاء العالم. تابع أن هناك اهتماما كبيرا بهذا المؤتمر، والمناقشات التى يشهدها، منوها بأن الوفد الأمريكى المشارك فى المؤتمر، هو أكبر وفد شارك فى أى مؤتمر؛ لأننا نرى أن التحديات المشتركة بالنسبة لتغير المناخ، تطلب جهودا مشتركة بين الدول. واختتم بأنه سعيد جدا لمشاركته فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، ويؤمن بقوة المشاركة لبحث حلول لتحديات تغير المناخ.

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