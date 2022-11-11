محيى الدين: أجندة COP27 تستهدف تحقيق الصلابة فى مواجهة التغير المناخى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، عدم وجود تعارض بين إجراءات التخفيف من الانبعاثات الكربونية وإجراءات التكيف مع التغير المناخى، مشددا على ضرورة تمويل إجراءات التخفيف والتكيف بشكل متساوى.





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