تضليل وفبركة الجماعة الإرهابية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وفى آخر فصول التزييف روجت أعضاء الجماعة الإرهابية لمقطع فيديو قديم، على أنه مظاهرات حدث اليوم، فى منطقة الوراق بشمال الجيزة.

وتبين هذا الأمر عار تماما من الصحة إذ أن تاريخ الفيديوهات قديمة ويرجع إلى 20 سبتمبر 2020.

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