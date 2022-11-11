وزير الخارجية يستقبل ألوك شارما رئيس الدورة 26 لمؤتمر المناخ (صور)

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن "شارما" أعرب عن خالص تمنياته لنجاح الدورة الحالية للمؤتمر، حيث أن نجاح COP27 يمثل نجاحاً لجميع الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولى.

وحرص المسؤول البريطانى فى هذا الإطار على الاستماع لتقييم الوزير شكرى لعدد من الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر، ومنها حشد التمويل وتعزيز إجراءات التكيُف وتخفيف تداعيات تغير المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار.

أضاف السفير أبو زيد، أن "شارما" أبرز كذلك التزام بلاده بما سبق وما أعلنت عنه من تعهدات فى مجال المناخ، واعتزامها الإعلان عن تعهدات والتزامات جديدة تعزز من اسهاماتها فى مجال عمل المناخ الدولى، منوهاً فى هذا السياق بإعلان رئيس الوزراء البريطانى عن مضاعفة التمويل المخصص من جانبها لتعزيز التكيُف مع تغير المناخ بمقدار 3 أضعاف بحلول عام 2025.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته بالإشارة إلى إعراب وزير الخارجية عن التقدير لجهود الرئاسة البريطانية السابقة للمؤتمر، موضحا أنه بصفته الرئيس الحالى للمؤتمر فإنه حريص على الاستماع والتشاور مع كافة الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولى للتعرف على مواقفها والاطلاع على شواغلها، بما يسهم فى تقريب المواقف وتحقيق التوافق.