مصر تحمل جماعة الحوثى مسؤولية عرقلة تمديد الهدنة باليمن

جدة - نرمين السيد - وحملت مصر فى بيان صادر عن وزارة الخارجية، جماعة الحوثى مجددا مسؤولية عرقلة تمديد الهدنة، والتصعيد الراهن فى اليمن، مؤكدة على ضرورة تخلى الجماعة عن مواقفها المتعنتة وتجاوبها بشكل فورى مع المساعى الدولية والإقليمية لتمديد الهدنة، على النحو الذى يمهد الطريق إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق نار وإفساح المجال أمام جهود التسوية السياسية ورفع المعاناة عن الشعب اليمنى الشقيق.

كما شدد البيان على دعم مصر الراسخ لوحدة اليمن وسيادته على أراضيه وتضامنها الكامل معه فى مواجهة كافة التهديدات.