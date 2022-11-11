جوائز مونديال 2022.. صاحب اللقب 42 مليون دولار والوصيف 30

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 نوفمبر 2022 11:28 صباحاً - كشفت تقارير صحفية عن المبالغ التي سيتم توزيعها كجوائز بطولة كأس العالم 2022 التي تسضيفها قطر في الفترة من 20 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن فيفا قد أعلن أنه سيوزع أكثر من 200 مليون دولار على الفريق التي ستسمح للاعبين بالمشاركة في السرح العالمي وسيوزع فيفا 440 مليون دولار، بحد أقصى 370 ألف دولار يدفع لكل لاعب.

أشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الفائز بكأس العالم سيحصل على 42 مليون دولار ويعد هو أعلى رقم يحصل عليه الاتحاد الفائز على الإطلاق على عكس منتخب فرنسا صاحب النسخة الماضية والذي حصل على 38 مليون دولار بعد فوزها بكأس العالم 2018.

فيما يلي المبالغ التي سيحصل عليها المشاركون في المونديال ..

الفائز بكأس العالم: 42 مليون دولار

الوصيف: 30 مليون دولار

المنتخب صاحب المركز الثالث: 27 مليون دولار

المنتخب صاحب المركز الرابع: 25 مليون دولار

المنتخبات صاحب المركز الخامس حتى الثامن : 17 مليون دولار لكل فريق

المنتخبات صاحب المركز التاسع إلى السادس عشر: 13 مليون دولار لكل فريق

المنتخبات من المركز السابع عشر حتى 32: 9 ملايين دولار لكل فريق