الإسكان: تسليم 19344 وحدة بمشروع سكن لكل المصريين بالعبور الجديدة قريبًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 نوفمبر 2022 11:28 صباحاً - تفقد مسؤلو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عددًا من المشروعات الجارية بقطاعات الإسكان والمرافق والطرق بمدن العبور الجديدة، وبدر، والعاشر من رمضان، وبني سويف الجديدة، والسادات، وذلك في إطار مواصلة الجولات التفقدية لمسئولي الوزارة بالمشروعات؛ لدفع معدلات التنفيذ وتذليل أية عقبات.

وحرص المسئولون على تفقد المشروعات المختلفة من مواقع العمل، سواء بالمدن الجدبدة، أو مشروع تطوير المناطق غير المخططة، أو مشروعات المرافق، كما أن هناك متابعة أيضا للموقف التنفيذى للمشروعات، من خلال فريق المتابعة والدعم الفنى بالوزارة، بهدف الاطمئنان على برامج التنفيذ، وجودة إنهاء الأعمال.

وفي ذات السياق، قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، بزيارة تفقدية لعدد من المشروعات الجارية بمدينة العبور الجديدة، يرافقهم المهندس أحمد على، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

واستهل مسئولو الإسكان، الجولة، بتفقد وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بالحيين الـ 15 والـ 16 بإجمالي 25344 وحدة سكنية، كما تفقدوا موقع تنفيذ الوحدات السكنية ضمن المبادرة بمشروع 806 عمارات سكنية بإجمالي 19344 وحدة سكنية، وأعمال تنسيق الموقع والزراعة والتي سيتم تسليمها لحاجزيها قريباً، كما تفقدوا نموذج تأثيث وحدة سكنية مساحة 90 متر مربع.