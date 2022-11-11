جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامى للهيئة الإعلامية للأرصاد الجوية، إنّ اليوم سيشهد استمرار انخفاض درجات الحرارة على أنحاء الجمهورية "بسبب تأثرنا بالكتل الهوائية الشاملة القادمة من جنوب أوروبا ومرورا بالبحر المتوسط، ومع وجود امتداد لمنخفض جوى فى طبقات الجو العليا يساعد على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، وهو ما يؤدى إلى حجب جزء من أشعة الشمس ويحد من تأثير أشعة الشمس".





وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية: "بالتالى سنشعر بالأجواء الخريفية المعتدلة فى فترة النهار على أغلب المناطق الشمالية مثل السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى، وأجواء مائلة للحرارة على المحافظات الجنوبية، جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار". وتابعت عضو المركز الإعلامى للهيئة الإعلامية للأرصاد الجوية: "خلال فترات الليل، وفور غياب أشعة الشمس، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خاصة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، وتكون الأجواء مائلة للبرودة على أنحاء الجمهورية كافة". وأردفت: "مع وجود المنخفض الجوى لطبقات الجو العليا سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط مرورا بمطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحرى والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد ورفح والعريش، وكل هذه المناطق معرضة لسقوط أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة من اليوم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأرصاد: استمرار انخفاض درجات الحرارة اليوم الجمعة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.