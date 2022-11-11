وقفة أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك.. المصريون: نرفض التدخل فى شؤوننا

جدة - نرمين السيد - نظم أبناء الجالية المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، وقفة أما مقر منظمة الأمم المتحدة، أعلنوا فيها رفضهم التام التدخل فى الشأن الداخلى لجمهورية مصر العربية.





وعرض برنامج "8 الصبح" عبر شاشة "دى إم سى" صورا من الوقفة الاحتجاجية، لأبناء الجالية المصرية. وأعرب المتظاهرون عن اعتراضهم الشديد على منع النائب عمرو درويش من المشاركة فى المؤتمر الذى نظمته سناء سيف شقيقة المبحبوس على ذمة قضايا جنائية علاء عبد الفتاح. وعبر أبناء الجالية المصرية، عن دعمهم اللامحدود للقضاء المصرى النزيه، والذى يشهد الجميع بعدالته.

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