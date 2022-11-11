«حلوان للأجهزة المعدنية» تدشن خطا جديدا لإنتاج الفريون «R410A / R134A»

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الإنتاج الحربى، بدء التشغيل التجريبى لوحدة إنتاج الفريون "R410A / R134A" بشركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربى)، بالتعاون مع شركة الحلول البيئية والصناعية، بالمملكة العربية السعودية.





يأتى ذلك فى إطار استراتيجية العمل بالوزارة، والحرص على تنفيذ توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، بالانفتاح والتعاون مع جميع المؤسسات الصناعية بالداخل والخارج، وأيضاً استغلال الإمكانيات المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لتدشين خطوط إنتاج جديدة تعطى قيمة مضافة للاقتصاد القومى.

وفى هذا الصدد، أشار الدكتور مهندس طه جمعة، رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية، إلى أن هذا التعاون يأتى فى ضوء العلاقات التاريخية وأواصر الترابط والتآخى بين مصر والسعودية، موضحاً أن وحدة إنتاج الفريون، التى تم بدء التشغيل التجريبى لها تقوم بإنتاج نوعين من الفريون، النوع الأول ويُعرف باسم (R410A) ويتميز بالعديد من الخصائص وهى أنه (غير قابل للاشتعال، غير سام، صديق للبيئة، ليس له لون، درجة غليانه تبلغ 52 درجة مئوية، موفر للطاقة) أما النوع الثانى الذى يجرى إنتاجه داخل نفس الوحدة فيُعرف باسم (R134A) ويتميز بأنه من مكونات HFC "مركبات الهيدروفلوروكربونات" وهو البديل للفريون R12 كما يعد غاز خامل لا يتفاعل كيميائياً مع أى مركبات أخرى غير قابل للاشتعال والانفجار ولا يتفاعل مع طبقة الأوزون ويذوب فى الماء عند درجة حرارة 25 درجة مئوية كما أنه يتمتع بخاصية كبيرة من لإمتصاص الحرارة.

من ناحيته، أعرب محمد بن فهد بن محمد بن سجاء، ممثل شركة الحلول البيئية والصناعية السعودية، عن سعادته ببدء تفعيل التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى من خلال شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربى).

وأشاد بالدور المهم الذى تلعبه الوزارة فى دعم وتشجيع الاستثمار فى مصر، مؤكداً أن المناخ الاستثمارى فى مصر جاذب على الرغم من التحديات العالمية.

وأشار إلى اهتمام الشركات السعودية بتعزيز الشراكة مع الجانب المصرى وخاصةً وزارة الإنتاج الحربى لما تمتلكه من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبشرية وبحثية كبيرة، كما أعرب عن فخره واعتزازه بما وصلت إليه العلاقات المصرية السعودية -سواء بين القيادتين أو الشعبين الشقيقين- من مستوى متنام يليق بمكانة الدولتين فى المنطقة والعالم.