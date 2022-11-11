وزير الزراعة يبحث مع نظيره الأسترالى تعزيز التعاون

جدة - نرمين السيد - التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم، مع ريس ويتبى وزير الزراعة بدولة أستراليا وبحث معه آفاق التعاون المشترك وسبل دعم وتعزيز العلاقات الزراعية بين البلدين ‏وذلك على هامش قمة المناخ cop27 المنعقدة حاليا فى مدينة شرم الشيخ.





وطرح "القصير" نقاط التعاون المقترحة والتى تمثلت فى سبل تعزيز التجارة البينية بين الدولتين، وبحث إمكانية قيام الجانب الأسترالى بتوفير وسائل شحن للسلع الاستراتيجية من أستراليا إلى مصر باسعار تنافسية وإعادة النظر فى القرارات المتعلقة باستيراد الخراف والأغنام الحية من أستراليا والتعاون فى مجال استنباط أصناف نباتية جديدة عالية الإنتاجية والجودة ومقاومة للجفاف والملوحة والأسراع فى الانتهاء من ملف تصدير العنب المصرى للسوق الأسترالى.

كما تناول لقاء الوزيران التعاون فى مجال البحث العلمى الزراعى ونقل التكنولوجيات الحديثة المستخدمة فى مجال الزراعة وإنتاج تقاوى محسنة ومقاومة للآفات والأمراض خاصة المتعلقة بالسلع الاستراتيجية كالقمح والذرة وفول الصويا، والتعاون فى مجال التدريب وبناء القدرات وتبادل الخبرات فى مجال البحوث الزراعية التطبيقية، وإنتاج الأمصال واللقاحات.

واتفق الوزيران على إعداد مسودة لمذكرة تفاهم بين الوزارتين المعنيتين تتضمن أوجه التعاون سالفة الذكر وغيرها على أن تنص على إنشاء لجنة زراعية مشتركة يترأسها وزيرا الزراعة فى البلدين على أن تجتمع مرة واحدة فى العام فى كلا الدولتين على التوالى.

ومن ناحية أخرى أعرب الوزير الأسترالى عن سعادته فى المشاركة فى مؤتمر المناخ معربا عن امتنانه بزيارة مصر، ومؤكدا على حق الدول النامية وفى مقدمتها دول القارة السمراء فى الحصول على تعويضات ملائمة نتيجة لتعرضها لخسائر ضخمة نجمت عن عوامل خارجة عن إرادة تلك الدول.

حضر الاجتماع من الجانب المصرى الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة ومن الجانب الأسترالى وناشيد شودرى المستشار التجارى الإقليمى لأستراليا فى المنطقة.