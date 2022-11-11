نشاط الرئيس فى أسبوع.. السيسى يدعو العالم للسلام ويقوده لمناخ أخضر

جدة - نرمين السيد - ومطلع الأسبوع استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى شرم الشيخ كريستالينا جورجييفا المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزى، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، والمالية.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض أوجه الشراكة بين مصر وصندوق النقد الدولى، خاصة فى ضوء برنامج التعاون الذى تم الاتفاق عليه مؤخراً بين الجانبين لاستكمال تنفيذ مسيرة الإصلاح الاقتصادى المصرى.

ورحب الرئيس بزيارة "كريستالينا" إلى مصر للمشاركة فى القمة العالمية للمناخ COP27، معرباً عن التقدير لإسهاماتها فى إطار الشراكة المثمرة والتعاون البناء بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولى لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل، بالنظر إلى ما تمثله تلك الشراكة من توفير مناخ إيجابى للاستثمار وفرصه الواعدة فى مصر وانعكاس ذلك على دعم الاقتصاد المصرى، مؤكداً حرص الدولة على تكملة مسيرة الإصلاح الاقتصادى والهيكلى المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية وكذلك تعظيم مساحة دور القطاع الخاص.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، قادة العالم المشاركين فى قمة المناخ بشرم الشيخ، وكان فى مقدمتهم ريشى سوناك، رئيس وزراء بريطانيا، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وملك الأردن عبد الله الثانى بن الحسين، والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من رؤساء الدول الإفريقية.

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة أمام الجلسة الافتتاحية لقمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ.

وقال الرئيس فى كلمته: بداية أود أن أرحب بكم جميعاً فى مصر التى أود أن تعتبروها جميعاً بلداً ثانياً لكم، يسعده استضافتكم، ويرحب بتواجدكم على أراضيه، ويهتم بالعمل معكم من أجل تعزيز قيم التعاون والعمل المشترك فى شتى المجالات، إننا نجتمع معا اليوم للتباحث بشأن إحدى أكثر القضايا العالمية أهمية وإلحاحاً، وهى مواجهة تغير المناخ، من خلال أعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، الذى ينعقد فى دورته الحالية بمدينة شرم الشيخ مدينة السلام، وأولى المدن المصرية التى تعرف طريقها نحو التحول الأخضر، والتى تتعلق بها أنظار وعقول الملايين حول العالم لمتابعة وقائع مؤتمرنا، وما سيسفر عنه من نتائج تساهم فى تحول مصائر ملايين البشر نحو الأفضل، وفى خلق بيئة نظيفة ومستدامة ومناخ أكثر استجابة لمتطلبات الشعوب وظروف مواتية للحياة والعمل والنمو، دون إضرار بموارد عالمنا التى يتعين العمل على تنميتها واستثمارها وجعلها أكثر استدامة.

وتابع: إن الملايين التى تتابعنا اليوم كما تابعت قمتنا العام الماضى من نساء ورجال وشباب وأطفال، مزارعين وعمال وأصحاب أعمال، بشر من سائر أنحاء كوكبنا يشتركون فى مصير واحد وهدف واحد، منهم من يتواجدون معنا هنا، ومنهم من هم خارج هذه القاعات وأمام الشاشات، يطرحون علينا أسئلة صعبة ولكنها ضرورية، أسئلة يتعين علينا أن نسألها لأنفسنا قبل أن توجه إلينا: هل نحن اليوم أقرب إلى تحقيق أهدافنا من عام مضى؟ هل استطعنا خلال عام منصرم أن نتحمل مسئولياتنا كقادة للعالم فى التعامل مع أخطر قضايا القرن وأشدها تأثيراً؟ والسؤال الأهم الذى يتعين أن نوجهه لأنفسنا: هل ما نطمح إلى تحقيقه من أهداف يقع فى نطاق الممكن؟ بلا شك، إنه ليس مستحيلاً، ولكن إذا توافرت الإرادة الحقيقية والنية الصادقة لتعزيز العمل المناخى المشترك وترجمة ما يصدر عن اجتماعاتنا من نتائج إلى واقع ملموس.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى نداءً للسلام إلى قادة وزعماء العالم من مدينة شرم الشيخ لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، جورجيا ميلونى، رئيسة وزراء إيطاليا، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة رئيسة الوزراء الإيطالية ومشاركتها فى أعمال قمة المناخ، مجدداً التهنئة على توليها مهام منصبها مؤخراً، ومعرباً عن تقديره للعلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين، وتطلعه لأن تمثل زيارة "ميلونى" إلى مصر قوة دفع جديدة لتطوير تلك العلاقات التى تستند إلى روابط تاريخية عميقة ذات أبعاد سياسية واقتصادية وأمنية وثقافية.

من جانبها؛ أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية حرص بلادها المتبادل على توثيق أواصر التعاون الثنائى مع مصر، بما يفتح الآفاق للبناء ويحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، ومؤكدةً ما تمثله مصر بالنسبة لإيطاليا والقارة الأوروبية جمعاء كدعامة محورية للأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وحوض المتوسط.

كما ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة فى قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، قال فيها: أود أن أرحب بكم فى مصر، هنا فى مدينة شرم الشيخ التى تستضيف قمة تنفيذ تعهدات المناخ، كما تستضيف على مدار أسبوعين قادمين الدورة الـ 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والتى نتطلع لأن تخرج بنتائج شاملة وقوية تساهم فى تعزيز عمل المناخ العالمى على كافة المستويات.

وتابع: والحقيقة أنه عندما طرح على ولى عهد المملكة العربية السعودية منذ بضعة أشهر فكرة عقد القمة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر هنا فى شرم الشيخ بالتزامن مع قمة المناخ وكأحد فعالياتها، فلقد رأيت أنها ستعد فرصة مواتية لتسليط المزيد من الضوء على هذه المبادرة المهمة التى أتى إطلاقها منذ نحو عام من اليوم ليعالج أحد الجوانب الضرورية فى عمل المناخ فى عالمنا العربى وفى منطقة الشرق الأوسط والتى تعانى أكثر من غيرها من الآثار السلبية لتغير المناخ على جودة الأراضى الزراعية وخصوبة التربة، فضلاً عن الارتفاع المضطرد فى درجات الحرارة وندرة المياه والجفاف.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى شرم الشيخ ـ خلال الأسبوع الماضى ـ رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، وذلك على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ COP27.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة رئيس الوزراء البريطانى إلى مصر، وذلك فى أول زيارة خارجية له، مجدداً التهنئة على توليه منصبه مؤخراً، ومؤكداً تطلع مصر لتعظيم التعاون الثنائى خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسى وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه؛ أعرب رئيس الوزراء البريطانى عن تقديره للتنظيم الناجح والمتميز للقمة العالمية للمناخ من قبل مصر، مثمناً الروابط الوثيقة بين مصر وبريطانيا، والزخم غير المسبوق الذى شهدته العلاقات بين البلدين على مدار السنوات الماضية، لاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، ومؤكداً أن مصر تعد أحد أهم شركاء بريطانيا بالشرق الأوسط فى ظل ما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة.

وشمل نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال الأسبوع الماضى، استقباله إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة الرئيس الفرنسى إلى مصر، مشيداً بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين فى كافة المجالات، وتطلع مصر لتعزيز التنسيق السياسى وتبادل وجهات النظر مع فرنسا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بقضايا أمن الغذاء وأمن الطاقة، والقطاعات التى تتمتع فيها فرنسا بتميز مثل النقل وصناعة السيارات الكهربائية.

من جانبه، أعرب الرئيس الفرنسى عن تقدير بلاده لمصر، مثمناً فى هذا الإطار الروابط الوثيقة بين مصر وفرنسا وعمق أواصر الصداقة التى تجمع بين البلدين، ومشيداً بالزخم غير المسبوق الذى تشهده العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ مؤخراً فى مختلف المجالات، لا سيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية.

كما ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة حول مبادرة تنسيق عمل المناخ فى الشرق الأوسط وشرق المتوسط، بحضور، رئيس جمهورية قبرص.

وجاء فى كلمة الرئيس السيسى: يسعدنى أن أرحب بكم اليوم فى هذه الجلسة المهمة التى تعقد بالشراكة بين مصر وقبرص، وأود فى هذا الصدد أن أعبر عن خالص تقديرى لصديقى العزيز الرئيس "نيكوس" رئيس جمهورية قبرص على مبادرته بعقد هذه الجلسة خلال قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ، وذلك فى إطار حرصه على المساهمة فى خروج قمتنا بنتائج تساهم فى ترسيخ مبدأ التنفيذ الذى نجتمع فى إطاره.

وأردف: لقد حرصت مصر على الانضمام إلى مبادرة تنسيق عمل المناخ فى الشرق الأوسط وشرق المتوسط منذ إطلاقها للمرة الأولى فى 2019، إيمانا منها بأهمية الدور الذى يمكن لهذه المبادرة أن تقوم به فى إطار تنسيق سياسات مواجهة تغير المناخ بين الدول أعضاء المبادرة، بما يساهم فى تعزيز عمل المناخ وجهود التغلب على آثاره السلبية فى محيطنا الإقليمى، وهى منطقة كما تعلمون تعد ضمن أكثر مناطق العالم تأثراً بتبعات تغير المناخ وآثاره المدمرة على كافة الأصعدة، وهو ما بات واضحا بشكل جلى خلال السنوات القليلة الماضية التى شهدت أحداثاً مناخية قاسية فى المنطقة من حرائق للغابات إلى فيضانات وسيول خلفت خسائر بشرية ومادية جسيمة.

وأكمل: لعلكم تتفقون معى أن المبادرات الطوعية الرامية لحشد الدعم لجهود مواجهة تغير المناخ قد أصبحت أحد أهم آليات عمل المناخ العالمى، لاسيما وأنه قد أصبح من المعلوم أنه على الرغم من المسئولية الرئيسية للدول والحكومات فى هذا الجهد، إلا أن الأطراف الأخرى غير الحكومية يمكن لها، بل يتعين عليها، أن تمارس أدواراً مكملة وداعمة، انطلاقا من مسئولياتها وعملاً بمبادئ التعاون والمشاركة، وهنا تأتى أهمية هذه المبادرات التى تتيح المجال لكافة هذه الأطراف لتنسيق سياساتها وجهودها.

كما شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات العربية المتحدة، التوقيع على مذكرة تفاهم لتطوير مشروع القياسات الخاصة بإنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات، وذلك على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ COP27.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى شرم الشيخ ـ خلال الأسبوع الماضى ـ المستشار الألمانى أولاف شولتز، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة المستشار الألمانى إلى مصر، مشيداً بتطور مسار العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، وهو ما انعكس على معدل وكثافة تبادل الزيارات بين كبار مسئولى البلدين وآخرها زيارته إلى برلين فى يوليو الماضى، ومؤكداً تطلع مصر لتعظيم التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق والتشاور السياسى.

من جانبه، أعرب المستشار الألمانى عن خالص التقدير لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مبدياً إعجابه الشديد بالتنظيم المصرى المتميز للقمة العالمية للمناخ، ومثمناً الروابط الوثيقة بين مصر وألمانيا، والزخم الملحوظ الذى تشهده العلاقات بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، لاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، حيث تعتبرها المانيا شريكاً قوياً للتعاون ولمواجهة التحديات المشتركة.

وخلال الأسبوع الماضى، ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة فى المائدة المستديرة "الاستثمار فى مستقبل الطاقة: الهيدروجين الأخضر"، بحضور المستشار أولاف شولتز، المستشار الاتحادى لألمانيا الاتحادية.

وجاء فى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى: أود فى البداية أن أشكركم على تواجدكم هنا اليوم فى هذا الاجتماع الهام، وأود أيضاً أن أخص بالشكر المستشار أولاف شولتر المستشار الاتحادى لألمانيا على الرئاسة المشتركة لهذه المائدة، والتى تتناول أحد أهم القضايا فى إطار مواجهة تغير المناخ، بل ربما أهمها على الإطلاق، وهى الاستثمار فى مستقبل الطاقة، وبالتحديد فى الهيدروجين الأخضر.

وتابع: ولعلكم تتفقون معى أن مصطلح "الهيدروجين الأخضر" ربما بات الأكثر شيوعاً واستخداماً خلال السنوات القليلة الماضية فى سياق الحديث عن التحول نحو الطاقة المُتجددة وتقليص الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية، لاسيما وأن أزمة الطاقة التى يمر بها العالم فى الوقت الراهن قد فرضت علينا جميعاً تحدياً حقيقياً فى تأمين إمدادات الطاقة التى تحتاجها دولنا، دون الإخلال بواجباتنا تجاه مواجهة أزمة المناخ العالمية أو التراجع عن الأهداف التى توافقنا عليها والسياسات الوطنية التى نساهم من خلالها فى هذا الجهد.

وأردف: هنا يأتى الهيدروجين الأخضر كأحد أبرز الحلول على صعيد التوجه نحو الاقتصاد الأخضر خلال السنوات القادمة، بما يمثله من فرصة حقيقية للتنمية الاقتصادية المتوافقة مع جهود مواجهة تغير المناخ ومع أهداف اتفاق باريس.

أيضا، ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمة فى تدشين المرحلة الأولى من مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر الخاص بشركة سكاتك النرويجية، بحضور یوناس جار ستوره، رئيس وزراء النرويج.

وجاء فى كلمة الرئيس: بدايـة يسعدنى ويشرفنى مشـاركتكم تدشين المرحلـة الأولـى مـن المشـروع الأول لإنتـاج الهيدروجين الأخضـر بالمنطقـة الاقتصـادية لقنـاة السويس، وذلك على هامش القمة العالمية للمناخ COP 27.

وانتهز هذه الفرصـة لأعـرب عـن خـالص التقدير لـ يونـاس جـار ستوره رئيس وزراء النرويج، وأن أشيد بالدور القيادى للنرويج فى مواجهـة تغيـر المناخ والتعامـل مـع آثـاره، والذى يتضـح فـى التزامها السياسى علـى أعلـى مستوى بدعم عمـل المناخ الـدولى وتعزيـز جـهـود التحـول العـادل نحـو الاقتصاد الأخضر.

وأردف: لعـل خيـر دلـيـل علـى ذلـك هـو اجتماعنـا اليـوم لافتتاح المرحلـة الأولـى مـن مشـروع إنتـاج الهيدروجين الأخضـر وهو ما يمثـل فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعـة كبيـرة مـن الـدول الفاعلة على صعيد جـهـود مواجهـة تغيـر المنـاخ، ولحشـد التوافـق الـدولى علـى المستوى السياسـى حـول الموضوعات المختلفة التى يتم التفاوض حولها خلال مؤتمرات الأطراف.

وأكمل: مـن هـذا المنطلـق وفـى ظـل الاهتمـام العـالمى المتسارع بالطاقات المتجـددة، وتحسين تقنيات توليد الكهربـاء مـن مصـادر الطاقة المتجـددة، والتـى تزامنـت مـع الاهتمام العالمى المتزايد بتغير المناخ وارتفاع أسعار الوقود الأحفورى، وفى إطار الاستفادة مـن ثـروات مصـر الطبيعيـة وبخاصـة مصـادر الطاقـة المتجـددة فقـد تـم فـى عـام 2016 اعتماد استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة فـى مصـر حتـى عـام 2035 والتـى تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجـددة فى مـزيج الطاقـة لتصـل نسبتها إلـى حـوالى 42% عـام 2035، هذا وقد اتسـقت استراتيجية الطاقـة المتكاملـة والمستدامة فـى مـصـر مـع استراتيجية التنميـة المستدامة (رؤيـة مصـر 2030) والاستراتيجية الوطنيـة للتغيرات المناخية 2050 والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ فى شرم الشيخ الرئيسة سامية حسن، رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27".

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة رئيسة تنزانيا إلى مصر، متقدماً إلى تنزانيا الشقيقة حكومةً وشعباً بخالص التعازى فى ضحايا حادث تحطم الطائرة فى بحيرة فيكتوريا، وداعياً الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما أكد الرئيس الدور الحيوى الذى تقوم به تنزانيا كإحدى الدول الفاعلة فى أفريقيا، وجهودها لتعزيز الأمن والاستقرار بالقارة، موكداً متانة العلاقات التاريخية التى تجمع بين الشعبين والبلدين الشقيقين، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة، خاصةً على صعيد الاستثمارات المصرية فى القطاعات الحيوية، فى مقدمتها إنشاء سد "جوليوس نيريرى" لتوليد الطاقة الكهرومائية، والذى تعول مصر على دوره فى منح دفعة قوية لعملية التنمية فى تنزانيا الشقيقة.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ فى شرم الشيخ الرئيس إيفاريست ندايشيمى، رئيس جمهورية بوروندى، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27".

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة الرئيس البوروندى إلى مصر، مؤكداً على عزم مصر الاستمرار فى تقديم كافة أوجه الدعم لبوروندى كدولة تجمعنا بها علاقات تاريخية ومشدداً فى هذا الصدد على تطلع مصر للارتقاء بمستوى التنسيق والتشاور السياسى الثنائى بين البلدين.

من جانبه؛ أشاد الرئيس "ندايشيمى" بالتنظيم المصرى الناجح للقمة العالمية للمناخ، وبتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التى تجمع بين البلدين، مؤكداً حرصه على مواصلة تدعيم تلك العلاقات على جميع الأصعدة، لاسيما فى إطار المجالات التنموية والفنية المختلفة، وذلك بالتوازى مع دفع مستوى العلاقات السياسية بين البلدين وتعظيم آليات التشاور والتنسيق بينهما فى شتى المحاور.

وأجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى جولة تفقدية ـ الخميس الماضى ـ بالدراجة فى مدينة شرم الشيخ، تفقد خلالها المنطقة الخضراء الصديقة للبيئة والتى تشهد العديد من الفعاليات والأنشطة خلال انعقاد القمة العالمية للمناخ، كما التقى بعدد من الشباب والأجانب المشاركين فى القمة.

كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، أثناء جولته التفقدية بالدراجة فى شرم الشيخ بسيدة سويدية ناشطة فى مجال المناخ، والتى حضرت من السويد لتقطع مسافة 7 آلاف كم بواسطة الدراجة الهوائية فى رحلة استمرت 4 أشهر للمشاركة فى مؤتمر شرم الشيخ.

والخميس الماضى، صدر بيان مشترك بين الاتحاد الأوروبى ومصر بشأن الشراكة حول الهيدروجين المتجدد.

وجاء فيه: مصر والاتحاد الأوروبى يؤكدان عزمهما على مكافحة تغير المناخ والتدهور البيئى، وتعزيز التنمية المستدامة وأمن الطاقة وتحقيق الانتقال الأخضر المتوازن والعادل على وجه الخصوص.

وتابع: مصر والاتحاد الأوروبى يؤكدان التزامهما بتحقيق أهداف اتفاق باريس للمناخ والحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة فى حدود 1،5 درجة مئوية، من خلال تسريع الانتقال العادل للطاقة من خلال التوسع فى الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة.

وأردف: نحن ننظر بشكل مشترك إلى الهيدروجين المتجدد كمساهم رئيسى فى خفض الانبعاثات وضمان أمن الطاقة، وكونه فرصة للتعاون الصناعى والنمو الاقتصادى المستدام وخلق فرص للعمل.

كما صدر بيان مشترك بين مصر وبلجيكا لإطلاق المنتدى العالمى للهيدروجين المتجدد.

وجاء فى البيان: أعلن رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسى، ورئيس وزراء بلجيكا، ألكسندر دى كرو، عن إطلاق "المنتدى العالمى للهيدروجين المُتجدد" خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول "الاستثمار فى مستقبل الطاقة: الهيدروجين الأخضر "ضمن فعاليات قمة شرم الشيخ للتنفيذ ضمن فعاليات COP27".

وأعلنت مصر وبلجيكا، بصفتهما رعاه المبادرة، عن إطلاق "المنتدى العالمى للهيدروجين المتجدد" خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول "الاستثمار فى مستقبل الطاقة" الهيدروجين الأخضر " التى عقدت فى 8 نوفمبر 2022 فى إطار فعاليات قمة القادة رؤساء الدول والحكومات للتنفيذ COP27.

وتابع: رحب رؤساء الدول والحكومات وممثلو مختلف المؤسسات والهيئات الدولية والقطاع الخاص المشاركين فى المائدة المستديرة بإطلاق المبادرة، وأثنى الحضور على جميع الجهود المبذولة لتطوير المنظومة الكاملة للهيدروجين الأخضر حول العالم.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء أمس الخميس، فى شرم الشيخ نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكى والوفد المرافق لها، وذلك على هامش انعقاد القمة العالمية للمناخ COP27.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد عقد جلسة منفردة مع "بيلوسى" أعقبتها جلسة مباحثات موسعة ضمت الوفد المرافق لها، حيث رحب الرئيس بزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكى والوفد إلى مصر، مؤكداً استراتيجية العلاقات الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات بكل جوانبها، وذلك فى إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، لاسيما فى ظل الواقع الإقليمى المضطرب فى المنطقة وما يفرزه من تحديات متصاعدة، وعلى رأسها عدم الاستقرار وخطر الإرهاب فضلاً عن التداعيات السلبية على الاقتصاد وأمن الطاقة والغذاء التى سببتها العديد من الأزمات العالمية المتلاحقة وعلى رأسها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما يستدعى التكاتف لمواجهة تلك التداعيات.

كما أكد الرئيس فى هذا الإطار حرصه على التواصل الدائم مع قيادات الكونجرس، وذلك فى إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مستعرضاً الجهود التى تبذلها مصر فى مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، ومؤكداً استمرار مصر فى تلك الجهود لمكافحة الفكر المتطرف المحرض على العنف والدمار والتخريب وهدم الدول.