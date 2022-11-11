انت الان تتابع خبر قبل صلاة الجمعة .. التضامن تعلن عن فرصة “ميزة” لأصحاب المعاشات بخصوص هذه الزيادة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن يمكن لأصحاب المعاشات الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم الشهرية الخاصة بشهر نوفمبر الجاري، الحصول عليها اليوم الجمعة الحادي عشر من الشهر الحالي، عن طريق التوجه إلي أقرب مكنية صراف آلي وسحب أموالهم عن طريقة بطاقات ميزة التي بحوزتهم.وأوضحت التضامن أنه تم توجيه جميع المنافذ الإلكترونية المختلفة والمتواجدة في جميع أماكن جمهورية مصر العربية، بوضع الحدود القصوى من الأموال حتي يتمكن أصحاب المعاشات من الحصول على أموالهم الشهرية بالإضافة إلي المنحة الاستثنائية التي أعلن عنها الدكتور مصطفي مدبولي في وقت سابق وبتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تبلغ 300 جنيه مصري لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضافت الوزارة تم التنبيه على المنافذ بضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.