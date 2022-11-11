انت الان تتابع خبر توقف جميع وسائل الموصلات اليوم الجمعة .. النقل تصدر القرار الحاسم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حسمت وزارة النقل والموصلات برئاسة اللواء كامل الوزير ، حقيقة المنشور الذي تم تداوله خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرار توقف جميع وسائل الموصلات العام عن العمل اليوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر 2022وأوضحت وزارة النقل في بيان مشترك مع المركز الإعلامي بمجلس الوزراء أنه أن ما يتم تداوله ليس له أساس على أرض الواقع وأنه مجرد إشاعات، مؤكدة على أنجميع وسائل النقل العام وهي مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف LRT والسكك الحديدية بكافة خطوطها وأتوبيسات شرق وغرب الدلتا وأتوبيسات الصعيد وأتوبيسات السوبر جيت وأتوبيسات النقل العام بالقاهرة والإسكندرية تعمل اليوم بشكل طبيعي.

وناشد الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر المعلومات.