الأرصاد: طقس اليوم خريفى مستقر وفرص أمطار رعدية بحلايب وشلاتين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 نوفمبر 2022 10:29 صباحاً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى طقس خريفى معتدل ومستقر على أغلب الأنحاء، حيث متوقع أن يسود اليوم طقس معتدل على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب البلاد.

وأشارت صور الأقمار الصناعية، إلى أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على أماكن متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، مع فرصة أمطار خفيفة على (حلايب -شلاتين-مرسى علم) قد تكون رعدية أحيانا.

ويشهد اليوم الجمعة، انخفاضا فى درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد، فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سينا، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية على حلايب وشلاتين ومرسى علم.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 17 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 15 درجة.