الكشف على 1169 حالة بكفر البطيخ فى دمياط ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور سيد عبدالجواد مدير عام مديرية الصحة بدمياط، إن المديرية نظمت على مدار يومين قافلة طبية إلى عزبة حماد بكفر البطيخ أسفرت عن توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان على 1169 حالة ضمن "حياة كريمة".





وأوضح عبدالجواد - فى بيان اليوم الجمعة - أن القافلة تأتى فى إطار البرنامج الرئاسى "حياة كريمة"، وذلك فى إطار سلسلة القوافل الطبية التى يتم تنفيذها بقرى المحافظة للوصول بالخدمات العلاجية إلى المواطنين بجميع المناطق، وذلك وفقًا لخطة التعاون بين محافظة. وأشار وكيل مديرية الصحة إلى أن القافلة وقعت الكشف على 1169 حالة تم تحويل 19 حالة منهم لتلقى العلاج اللازم بالمستشفيات واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالة. وأضاف أن القافلة تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعمل ووحدتين للأشعة و صيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان، كما تم دعم القافلة بالتجهيزات اللازمة والأطقم الطبية لتقديم أفضل خدمة علاجية للمواطنين.

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