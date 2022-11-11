الصحة من مؤتمر المناخ: الدول منخفضة الدخل تواجه تحديا بسبب سوء التغذية

جدة - نرمين السيد - شاركت وزارة الصحة والسكان، فى جلسة نقاشية بعنوان "التحول إلى أنظمة غذائية مستدامة وصحية غنية بالعناصر النباتية.. من العلم إلى العمل"، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP27)، والتى تستضيفه مصر فى الفترة من 6 إلى 18 من شهر نوفمبر الجارى بمدينة شرم الشيخ.





واستعرض الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان – خلال فعاليات الجلسة- نتائج السياسات وبرامج التغذية التى تم تطبيقها للحد من أمراض سوء التغذية للأطفال، مشيرًا إلى معدلات انخفاض معدل انتشار التقزم والأنيميا لدى الأطفال أقل من خمس سنوات بين عامى 2014 و 2021، والتى انخفضت من 21٪ إلى 13٪ فى عام 2021.

وأوضح "عبدالغفار" أن الدول منخفضة الدخل تواجه تحديًا بسبب سوء التغذية ومشكلات أمراض السمنة والأمراض المرتبطة بالنظام الغذائى، منوهًا إلى معدلات انتشار عوامل خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالنظام الغذائى، مثل ارتفاع ضغط الدم، والسكرى، و ارتفاع نسبة الكوليسترول فى الدم.

وأشار "عبدالغفار" إلى العلاقة الوثيقة بين التغذية وتغير المناخ، وأخذها فى الاعتبار ضمن الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية، مؤكدًا أننا فى مصر نعمل على تحول النظم الغذائية لتقديم أنظمة غذائية صحية ومستدامة وبأسعار معقولة للمواطنين، حيث إن النظام الغذائى المستدام يوفر الأمن الغذائى والتغذية دون تأثيرات ضارة على البيئة.

وتابع "عبدالغفار" أن الاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية تتضمن اتخاذ إجراءات عديدة لخلق بيئات غذائية صحية ومستدامة، مشيرًا إلى جهود الحكومة المصرية للحد من هدر الطعام، وتحسين استهداف الدعم الغذائى، والتوسع فى زراعة المحاصيل وتحسين الإنتاجية، بهدف تحسين القيمة الغذائية وتحقيق التنوع الغذائى.

وتابع "عبدالغفار" أن القمح يلعب دورًا مهمًا فى النظام الغذائى للمصريين، حيث يوفر ثلث السعرات الحرارية، و 45 % من البروتين، مؤكدًا أهمية التوعية والتثقيف الغذائى والذى يعد عاملاً مهمًا فى تحسين السلوكيات الغذائية الصحية.

وأشار "عبدالغفار" إلى جهود وزارة الصحة والسكان فى التثقيف الغذائى للمواطنين، وتحديث جداول مكونات الطعام، وكذلك إطلاق حملات توعية مستمرة على وسائل التواصل الاجتماعى للمواطنين.