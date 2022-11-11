احذر الشائعات.. المواصلات العامة تعمل بشكل طبيعى اليوم الجمعة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وشدد على أنه لا صحة لتوقف وسائل النقل العام اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022.

وأكد أن جميع وسائل النقل العام "مترو الأنفاق والقطار الكهربائى الخفيف، والسكك الحديدية، وغيرها" تعمل بشكل طبيعى.