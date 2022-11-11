تنفيذ مشاريع بيئية مصرية مغربية الفترة المقبلة

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ليلى بنعلى وزيرة الانتقال الطاقى والتنمية المستدامة، أن الفترة المقبلة ستشهد العديد من المشاريع البيئية مع وزارة البيئة المصرية ولمدة سنتين فى ضوء مذكرة التفاهم التى تم توقيعها مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أمس لتعزيز التعاون فى مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.





وأضافت الدكتورة ليلى بنعلى، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش فعاليات مؤتمر المناخ المنعقد بشرم الشيخ، إن مجالات التعاون المشترك بين البلدين تتضمن التخطيط البيئى للتنمية المستدامة للمناطق الحضرية والقروية، مؤشرات البيئة والتنمية المستدامة، التربية البيئية من أجل التنمية المستدامة، إضافة إلى التكنولوجيا الحديثة والابتكار البيئى، والاقتصاديات البيئية والاستثمار فى المشروعات البيئية، فضلا عن مجالات أخرى تتعلق بحماية البيئة.

وأعربت عن سعادتها لهذا التفاهم بين بلدين شقيقين، لافتة إلى أهمية الاجتماع رفيع المستوى الذى عقد على هامش مؤتمر المناخ برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان والذى تطرقوا خلاله إلى جميع المشروعات المتعلقة بتفعيل أهداف التنمية المستدامة بمفهومها الاجمالى للحفاط على البيئة.

وأشارت بنعلى إلى التنسيق مع مصر فيما يخص مؤتمر التنوع البيولوجى القادم بمونتريال بكندا، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والإطلاع على الاستراتيجيات والسياسات البيئية فى البلدين، وتنسيق المواقف بين البلدين من خلال الحضور والمشاركة فى المؤتمرات والفعاليات الإقليمية والدولية وتبادل الآراء فى اجتماعات جامعة الدول العربية، وجمعية الأمم المتحدة للبيئة وباقى المنظمات الدولية الرسمية وغير الرسمية "منظمات المجتمع المدنى المعنية بشئون البيئة".

وأوضحت وزيرة الانتقال الطاقى أن المساهمات المحددة وطنيا فى المغرب تشمل حوالى 60 إجراء وتدبيرا، من أجل مكافحة تغير المناخ، مشيرة إلى أن تلك الإجراءات تعتمد بشكل أساسى على مشاريع وبرامج الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، التى تساهم بنسبة تصل إلى 60% من إجمالى تخفيضات انبعاثات الغازات الدفيئة المستهدفة.