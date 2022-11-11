انت الان تتابع خبر عاجل.. الأرصاد تعلن عن خريطة سقوط الأمطار اليوم الجمعة 11 نوفمبر 2022 والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - توقعت هيئة الأرصاد الجوية اليوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر 2022، سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة على أماكن متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وحلايب -شلاتين-مرسى علم مع وجود احتمالية لكي تكون هذه الأمطار رعدية.أوضحت هيئة الأرصاد أنه سوف يسود معتدل في ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأشارت الهيئة أن سوف يكون هناك شبورة مائية على الطرق الرئيسية والقريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.