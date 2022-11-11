انت الان تتابع خبر لمدة 3 ساعات .. قطع الكهرباء عن هذه المناطق في محافظة بورسعيد والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصدرت شركة الكهرباء بمحافظة بورسعيد ، بيان هام اليوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر 2022 بشأن قطع الكهرباء عن المناطق المحافظة.

موعد قطع الكهرباء في محافظة بورسعيد:

وأكدت شركة بورسعيد أنه سوف يتم قطع الكهرباء غداً السبت الموافق 12 نوفمبر 2022 لمدة 3 ساعات بداية من الساعة الثامنة صباحاً حتي الساعة الحادية عشر ظهراً بسبب إجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

أماكن قطع الكهرباء في محافظة بورسعيد:

وحددت شركة كهرباء بورسعيد المناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء عنها والتي تشمل بعض المناطق هي الدفاع المدنى، المعامل المركزية، بنك الدم، مركز طب العرب، شارع النيل والبلدية، شارع 23 يوليو، مستشفى السلام” الأميري سابقا، فندق القوات المسلحة، قرية الكناري، المجمع الثقافي، فندق رستا، فندق جراند أوتيل، المناطق السكنية والأفران بحى العرب والشرق في نطاق الموزع