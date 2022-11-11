انت الان تتابع خبر لمدة نص يوم كامل .. قطع المياه عن هذه الأماكن في محافظة الدقهلية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت شركة المياه والصرف الصحي في الدقهلية عن قطع المياه غداً السبت الموافق 12 نوفمبر 2022 عن مدينة منية النصر، والعزب التابعة، وقرية البجلات، والعزب التابعة، وقرية ميت تمامة، والعزب التابعة، ومنشأة الجمال والعزب التابعةوأوضحت مياه شرب الدقهلية ، أنه سوف بتم قطع المياه لفترة 12 ساعة متواصلة بداية من الساعة الثامنة صباحاً حتي الساعة الثامنة مساءً من نفس اليوم، بسبب أعمال ربط خطوط مياه منية النصر قطري 400مم / 500 مم بمعرفة المقاولون العرب.

وطالبت شركة المياه جميع المواطنين والمستشفيات بتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال المدّة المذكورة التي سوف يتم فيها قطع المياه التي سوف يتم إعادة ضخها مرة اخري بعد الانتهاء من أعمال الصبانة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن على رَقَم ٠١٢٠٠٢٨٨٨٨٠.