مشاركة الرئيس السيسى فى ماراثون للحفاظ على البيئة يتصدر اهتمامات الصحف

جدة - نرمين السيد - فتحت عنوان الرئيس يشارك بماراثون للحفاظ على البيئة ويتفقد الموقف التنظيمى لـ"COP27"، ذكرت صحيفة الأهرام ، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى قام بجولة، فجر أمس، بالدراجة الهوائية فب مدينة شرم الشيخ، تفقد خلالها المنطقة الخضراء الصديقة للبيئة، التى تشهد العديد من الفعاليات والأنشطة خلال عقد القمة العالمية للمناخ "COP27"، وشارك الرئيس فى ماراثون ركوب الدراجات مع مجموعة من الشباب المشارك فى المؤتمر، لإرسال رسالة للعالم حول أهمية الحفاظ على البيئة، وتوجد فى المنطقة الخضراء أنشطة رياضية صديقة للبيئة مثل الدراجات الكهربائية، وغيرها من الأنشطة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة قوله، إن الرئيس التقى، خلال جولته، عددا من الشباب وضيوف مصر المشاركين فى القمة، مشيرة إلى أن جولة الرئيس السيسى تضمنت تفقد الفعاليات المقامة فى المنطقة الخضراء، واللجنة المنظمة للمؤتمر، للتعرف على دور الشباب المتطوعين فى غرفة العمليات المركزية التى تديرها اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، التى تتولى مسئولية تنظيم العمليات التنظيمية واللوجستية.

وأكدت الصحيفة أن الرئيس السيسى حرص على التحدث مع أعضاء اللجنة المنظمة، حيث عبر عن إيمانه وثقته فى قدرات الشباب المصرى، ووجه الشكر والتقدير للمتطوعين على الصورة العالمية المشرفة التى يقدمونها عن مصر خلال قمة المناخ، والعديد من الفعاليات الدولية التى شاركوا فى تنظيمها سابقا.

وأوضحت أن الرئيس استمع لشرح من مسؤولى اللجنة حول الخطط والأعمال التى نفذت فى القمة..كما اطلع على مستوى القدرات والإمكانات الفنية والتنظيمية للشباب المتطوع، علاوة على تقدير سـريع للموقف التنظيمى الحالى للمؤتمر.

وتحت عنوان مدبولى فى اجتماعات مكثفة بمؤتمر المناخ: نتطلع لمساهمة الـ"يونيدو" فى تحديث الإستراتيجية الوطنية للصناعة ، نقلت صحيفة الأهرام عن الدكتور مصطفى مدبولى تأكيده، أن الحكومة تتطلع إلى المساهمة الإيجابية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" فى دعم تحديث الإستراتيجية الوطنية للصناعة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بما لليونيدو من خبرات بارزة فى هذا المجال، قائلا إن هذه الإستراتيجية تمثل أولوية بالنسبة للدولة المصرية، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، ونسعى لتطبيقها على مدار 10 سنوات مقبلة، من أجل إحداث نقلة نوعية لقطاع الصناعة فى مصر.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، مع الدكتور جيرد مولر، مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"؛ لمناقشة جوانب التعاون بين مصر والمنظمة فيما يتعلق بقطاع الصناعة، وبرنامج الشراكة مع المنظمة، بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة.

وأعرب رئيس الوزراء عن تقدير مصر لدور "اليونيدو" فى دعمها للتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة فى مصر، خاصة فى المجالات المتعلقة بالتخطيط الاستراتيجى الصناعى، وكفاءة الطاقة، والطاقة الجديدة، والقيمة المضافة فى مجال الإنتاج الزراعى.

وبالانتقال إلى شأن آخر، وتحت عنوان احتياطيات السلع الأساسية عند مستويات «آمنة» ، ذكرت صحيفة الأخبار ، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بحث، خلال لقائه أمس مع حسن عبدالله محافظ البنك المركزى، عددا من الملفات المهمة وذلك على هامش فعاليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP27).

ونقلت الصحيفة عن المـتـحـدث الـرسـمى لرئاسة مجلس الوزراء السفير نادر سعد، قوله، إن اللقاء يأتى فى إطار التنسيق المشترك والدائم بين الحكومة والبنك المركزى، ومتابعة ما تم من لقاءات على مدار الأيام الماضية مع مسئولى مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية فيما يتعلق بملف تمويل مشروعات الاستدامة والمشروعات الخضراء ضمن فعاليات قمة المناخ (COP27)، مشيرا إلى أن الاجتماع تناول موقف توفير التمويل اللازم لشراء السلع الأساسية، حيث تم التأكيد على أن الاحتياطيات من هذه السلع عند مستويات آمنة.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان إطلاق أول خريطة مصرية لتقييم حساسية تغير المناخ ، نقلت صحيفة الأخبار عن الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة والمنسق الـوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ، تأكيدها أهمية العلم كسلاح للتصدى لآثار تغير المناخ، قائلة إنه بالعلم والأدلة العلمية وبناء القدرات سنكون قادرين على تحقيق ما نسعى إليه اليوم بقمة المناخ كمؤتمر للتنفيذ يضع احتياجات الإنسانية فى قلب العمل المناخى.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال كلمتها فى افتتاح فعاليات يوم العلم، بمشاركة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والدكتورة نادية مكرم عبيد الوزيرة السابقة للبيئة.

وأعربت فؤاد عن فخر وزارة البيئة بالعمل على إطلاق أول خريطة لتقييم حساسية تغير المناخ، والتى سيتم إعلانها الـيـوم فـى الجـنـاح المصرى بالمؤتمر، والتى ستساعد مـصـر عـلـى تـأمـين استثماراتها والتخطيط الجيد لمستقبل أفضل لمواطنيها، مشيدة بالدعم الذى قدمه المركز الدولى للتدريب والاستشارات ITCC بنماذج ساعدت على استكمال هذا العمل، قائلة وساعدتنا كصانعى قرار وسياسات أن نعمل على تحليل البيانات وإدارتها .

وفى شأن مختلف وتحت عنوان مصر.. تستضيف قمة المدن الأفريقية (2025) ، ذكرت صحيفة الجمهورية أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء شهد مراسم توقيع مذكرتى تفاهم الأولى بشأن استضافة مصر لأعمال الدورة العاشرة لقمة المدن الإفريقية 2025، بحضور فاطمة عبدالمالك رئيسة منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية والثانية بين كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة «هانویل» مصر وذلك لتحقيق التميز التشغيلى الرقمى المستدام للمؤسسات الحكومية المصرية، وتحويلها إلى مؤسسات ذكية تعتمد على التكنولوجيا الحديثة صديقة البيئة، بحضور د.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضحت الصحيفة أن وقع مذكرة التفاهم الأولى على هامش فعاليات قمة المناخ "COP27" المنعقدة حاليا فى مدينة شرم الشيخ، كل من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ممثلا للحكومة المصرية، والسيد جـان بيير مباسى، الأمين العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية، ممثلا للمنظمة.

وأشارت إلى أنه وقع مذكرة التفاهم الثانية غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسى، وخالد هاشم، رئيس شركة "هانویل" لشمال إفريقيا.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان د. ياسمين فؤاد: الرئيس السيسى.. حريص على تخصيص يوم للعلم بالمؤتمر ، نقلت صحيفة الجمهورية عن وزير البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد تأكيدها أن الرئيس السيسى كان حريصا على تخصيص يوم للعم فى المؤتمر لأول مرة وذلك بالتعمق فى القضايا الحيوية للتنفيذ فى إطار حرص الدولة على اشراك جميع الأطراف فى المؤتمر.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء فى افتتاح فعاليات يوم العلم، وأن الوزيرة أكدت أهمية العلم كسلاح للتصدى لآثار تغير المناخ قائلة: بالعلم والأدلة العلمية وبناء القدرات سنكون قادرين على تحقيق ما نسعى إليه .

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر تبعث من خلال إطلاقها ليوم العلم رسالة للعالم تؤكد التكامل بين العلم ودور الحكومة فى ضمان دمج البعد المناخى وإدارته بشكل جيد..قائلة: "نفتخر بتأسيس مركز التميز المصرى لأبحاث تغير المناخ".

وتحت عنوان الأجهزة الحكومية تتوسع فى منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة قالت صحيفة الشروق شرعت الأجهزة الحكومية فى التوسع بإقامة المعارض والشوادر بجميع المحافظات؛ وخاصة فى المناطق الشعبية، لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، بجانب إطلاق سيارات متحركة من وزارتى التموين والزراعة بالمناطق التى يقل فيها تواجد المنافذ الحكومية، بجانب تكثيف حملات الرقابة على الأسواق.

وأكدت الصحيفة أن وزير التنمية المحلية، هشام آمنة، وجه المحافظين بالتوسع فى تنفيذ المعارض المؤقتة والمستديمة لعرض وبيع السلع والمنتجات بالتنسيق مع الجهات المعنية لتلبية احتياجات المواطنين، مع إعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافيا بنطاق كل محافظة، بما يلبى احتياجات المواطنين فى المناطق الفقيرة والمناطق الأولى بالرعاية ذات الكثافة السكانية العالية.

وشدد الوزير، فى بيان أمس، على أن تفعيل دور الجمعيات الأهلية النشطة لعرض وترويج السلع والمنتجات بأسعار مناسبة خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، وتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مديريات التموين على المخابز والسلاسل الغذائية من مولات ومحلات لضبط الأسعار، بجانب الأسواق والشوادر والمعارض.