اليوم.. تحويلات مرورية بالجيزة بالاتجاه القادم من طريق الفيوم إلى 6 أكتوبر

جدة - نرمين السيد - وتقع أعمال الاستقطاع بجوار الجزيرة الوسطى (أسفل الكوبرى 8)، الكائن أعلى طريق الواحات بالاتجاه القادم من طريق الفيوم إلى مناطق 6 أكتوبر، وذلك اعتبارًا من الساعة الواحدة صباح اليوم الجمعة، حتى انتهاء الأعمال.

يأتى ذلك ضمن أعمال مشروع محطات الأتوبيس الترددى الذكى على الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى.

من جانبه، وجه محافظ الجيزة أحمد راشد، الجهات المعنية بالإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز مدينة 6 أكتوبر بالمتابعة والتنسيق مع الشركة المنفذة لاتخاذ ما يلزم نحو تسهيل حركة المرور بمحيط منطقة الأعمال.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بناء على تلك التوجيهات، بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال لإرشاد وتحذير المواطنين بوجود منطقة أعمال وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلة المرورية لضمان تحقيق السيولة المرورية.