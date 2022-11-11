وزيرة التضامن: الدعم النقدى وصل لأكثر من 5 ملايين أسرة ضمن تكافل وكرامة

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج، أن الدعم النقدى وصل لأكثر من 5 ملايين أسرة ضمن برنامج (تكافل وكرامة)، موضحة أن كل أسر تكافل وكرامة معفاة من المصروفات الدراسية فى كل المراحل التعليمية.





وأوضحت القباج، فى تصريحات تلفزيونية، أن الأزمة الاقتصادية العالمية أصابت الجميع، إلا أنه فى قلب كل محنة منحة. وقالت إن "جائحة كورونا أكسبتنا خبرات كثيرة منها صحية واجتماعية وأخلاقية"، موضحة أن الحرب الروسية الأوكرانية أضرت بالعالم أجمع بمختلف مناحى الحياة. وأشارت إلى أن هناك دروسا مستفادة من جائحة كورونا وكذلك الحرب الروسية الأوكرانية، لافتة إلى أن الدولة أصبح لديها بُعد نظر لكل طارئ قد يحل بها.

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