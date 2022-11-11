اليوم.. الأوقاف تفتتح 18 مسجدا فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - ومن إجمالى ما افتتحته الأوقاف، 275 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و68 مسجدًا بعد الصيانة. وفيما يلى أسماء المساجد التى من المقرر افتتاحها: أولًا: مساجد الإحلال والتجديد: مديرية أوقاف البحر الأحمر 1. أد الديت – قرية أد الديت. مديرية أوقاف القليوبية 2. الأربعين – الشموت – بنها ثان. مديرية أوقاف الفيوم 3. الفاروق – الهجان – مركز طامية.

4. جابر الغابى – الغرق - إطسا. مديرية أوقاف المنوفية 5. الرحمة – عزبة حمدان – سمادون - أشمون.

6. التوبة – عزبة الخياطين – الشهداء.

7. السلام – سمان - الباجور.

8. التقوى- كفر سرسمون - الشهداء. مديرية أوقاف المنيا 9. سالم خليفة – مهدية.

10. حمزه بن عبد المطلب – الصمايدة – منشأة الدهب البحرية.

11. التقوى – عزبة الحلوانى – دير السنقورية – بنى مزار. مديرية أوقاف أسوان 12. القنان - قرية القنان – البصيلية بحرى. مديرية أوقاف كفر الشيخ 13. أبو بكر الصديق – العقارية – سيدى سالم شرق.

مديرية أوقاف الدقهلية 14. برهام سلامة – عزبة برهام سلامة – بلقاس. 15. البساتين – الستامونى – بلقاس.

ثانيًا: مسجد التوسعة والتطوير: مديرية أوقاف القاهرة 1. السيدة رقية – ش الأشراف من ميدان السيدة نفيسة بجوار السيدة سكينة. ثالثًا: مسجدا الصيانة: مديرية أوقاف القليوبية 1. الجديد ( الساحة ) – شبين القناطر شرق. مديرية أوقاف أسوان 2. على زين العابدين – البصيلية بحرى.

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