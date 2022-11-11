حملوا لافتات تكشف تحريض علاء عبد الفتاح.. وقفة لمصريين أمام الأمم المتحدة بنيويورك تضامناً مع عمرو درويش ورفضا للتدخل في الشأن الداخلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 نوفمبر 2022 12:34 صباحاً -

نظم عدد من أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الامريكية وقفة أمس الخميس، أمام مقر الأمم المتحدة بنيويورك، رفضاً لممارسات موظفي المنظمة الدولية مع النائب عمرو درويش، بعدما رفضوا منحه الفرصة للإدلاء برأيه في الجلسة التي شاركت فيها "سناء سيف" شقيقة علاء عبد الفتاح المحبوس على ذمة قضايا، وكذلك لإعلان رفض المصريين التدخل في الشأن المصرى الداخلى.

وأكد نشأت زنفل أحد أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية أن الوقفة هي رسالة لأي جهة تحاول التدخل في الشأن الداخلي المصري، موضحا أن المشاركين شددوا على دعمهم لمؤسسة القضاء المصري العظيم النزيه والمستقل.

وشدد "زنفل" على رفض المصريين في الخارج لأي محاولات للاستقواء بالخارج على مصر وحرف الأنظار عن الهدف الرئيسي لقمة المناخ العالمية في مدينة شرم الشيخ كوب 27، مضيفا "تحريض علاء عبد الفتاح على استهداف وقتل عناصر الجيش والشرطة موثقة صوت وصورة وهو مسجون جنائي وليس سياسي."

وقالت جاكلين سعد، أحد المشاركات في الوقفة، أن المصريين خلال وقفتهم أعربوا عن رفضهم لأية محاولات للتدخل في الشأن الداخلى المصرى، والتأكيد على دعم موقف عضو مجلس النواب عمرو درويش الذي تم مصادرة حقه في التعبير عن رأيه خلال جلسة بمؤتمر المناخ.

وأشارت جاكلين سعد إلى أن المشاركين في الوقفة حملوا لافتات تكشف تحريض علاء عبد الفتاح على مؤسستي الجيش والشرطة والدعوة لقتلهم، مشددة على دعم المشاركين في الوقفة لمؤسسة القضاء المصري، مؤكدة أنه يجرى التحضير لوقفة أخرى أمام مقر الأمم المتحدة يوم السبت المقبل بمشاركة أبناء الجالية المصرية.















