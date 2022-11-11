فبركة إخوانية مكشوفة.. "الإرهابية" تزعم تجمع مواطنين فى التحرير و"صوت" يرصد هدوء الأوضاع

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 نوفمبر 2022 12:34 صباحاً -

تواصل جماعة الإخوان الإرهابية ترويج الشائعات والأكاذيب، بقصد تضليل المصريين، وإثارة البلبة والفوضى في البلاد، حيث تداولت اللجان الإلكترونية للجماعة الإرهابية على مواقع التواصل، مقطع فيديو كاذب قالوا إنه لمتظاهرين في شوارع ميدان التحرير مساء اليوم الخميس.

ومن خلال التدقيق، حرص "صوت الأمة" على التأكد من صحة الفيديو، تمكن مراسل صوت الأمة من تصوير فيديو من ميدان التحرير، رصد خلاله سيولة الحركة المرورية في الميدان، وهدوء الأوضاع تماما، وهو ما ينفى تماما وجود أي تجمعات في ميدان التحرير.

وتحاول جماعة الاخوان الإرهابية بث سمومها وتحريضها على التظاهر تزامنا مع انعقاد قمة المناخ، ولكن جميع محاولاتها باءت بالفشل.