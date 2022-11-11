أكااذيب إخوانية لا تتوقف.. الجماعة الإرهابية تروج لفيديو مضلل عن اشتباكات مع متظاهرين بالسويس.. والحقيقة: مش فى مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 11 نوفمبر 2022 12:34 صباحاً -

تداولت اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية مقطع فيديو مضللا، يُظهر اشتباكات بين الأمن ومتظاهرين، زاعمين أنه تم التقاطه في محافظة السويس اليوم الخميس. ولكن بالبحث واستخدام أدوات تقصي الحقائق اتضح أن الفيديو قديم، ولم يكن في مصر من الأساس.

وأظهر الفيديو المضلل الذي تداولته الجماعة الإرهابية على تويتر، بعض الشباب يفرون من القنابل المسيلة للدموع مع سماع دوي إطلاق نار، وزعمت أن هذه الاشتباكات وقعت في محافظة السويس.

ورغم محاولات الإخوان بث الشائعات والأكاذيب، إلا أن يقظة المصريين ووعيهم دائمًا ما تكشف خداعم، فقد رد عليهم العديد من المغردين بأن هذه اللقطات قديمة وليس لها علاقة بمصر على الإطلاق، إنما حديث في دولة عربية أخرى منذ فترة.

كما واصلت جماعة الإخوان الإرهابية بث سمومها وأكاذيبها ضد الشعب والدولة المصرية، حيث بثت فيديوهات قديمة لعدد من الأشخاص الذين يحرضون للنزول في الميادين، ولكن اتضح أن لجان الإخوان تستخدم برامج تكنولوجية لتركيب أصوات مفبركة تدعي كذبا أن الفيديوهات بتاريخ اليوم، لإظهار أنها جديدة، على الرغم من وضوح تركيب الصوت على الفيديو.