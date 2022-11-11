جدة - نرمين السيد - الأمر ذاته يتكرر، محاولات لا تنتهى من أذناب جماعة الإخوان الإرهابية لممارسة عادتهم المتكررة فى التضليل، وهو ما حدث بالفعل خلال الساعات الماضية، بإعادة نشرهم لفيديوهات قديمة مرت عليها سنوات زاعمين، أنها تجمعات جديدة.





وفى آخر فصول التزييف روجت أعضاء الإرهابية لمقطع فيديو قديم، على أنه مظاهرات حدثت اليوم، فى منطقة الوراق بشمال الجيزة. فيديو قديم منذ عامين منصات الإخوان تعيد تدويره على أنه اليوم لكن "دوت الخليج" تحقق من مدى صحة الفيديو المتداول عبر صفحات الإخوان، ليكتشف أنه مجرد مقطع قديم للجماعة الإرهابية، وتحديدا بتاريخ 20 سبتمبر 2020، عبر صفحاتها على السوشيال ميديا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوهات الوراق قديمة.. دوت الخليج يواصل كشف أكاذيب الإخوان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.